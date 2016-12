IU anuncia enmienda de totalidad y lamenta haber desperdiciado su fuerza

Oviedo, 21 dic (EFE).- IU presentará enmienda de totalidad al presupuesto de 2017 tras la decisión adoptada por la Coordinadora de la coalición no aceptar la abstención que proponía el grupo parlamentario cuyo portavoz, Gaspar Llamazares, ha lamentado que tanto su formación como Podemos hayan "desperdiciado sus fuerzas".

La enmienda, que al afectar al capítulo de ingresos será calificada como de totalidad y debatida en el pleno de este viernes, planteará mantener en 150.000 euros el mínimo exento en el impuesto de sucesiones en lugar de elevarlo a 200.000 como plantea el PSOE, modificar el de Patrimonio e introducir tributos ambientales.

"No es una decisión que asuma con alegría dado que corrige la negociación mantenida por el grupo, sería un hipócrita", ha señalado Llamazares respecto a la decisión adoptada por el máximo órgano de dirección de IU de no aceptar la abstención al presupuesto a la vez que ha lamentado que Podemos no quisiera en ningún momento sumar sus fuerzas para impulsar al PSOE hacia unas cuentas "progresistas".

En esta cuestión ha coincidido el coordinador de IU, Ramón Argüelles, que ha incidido en que el objetivo fue siempre lograr "un presupuesto a tres de la izquierda", posibilidad que no pudo concretarse ante la "renuncia" de Podemos y, pese a ello, la coalición optó por negociar "hasta el final".

Argüelles ha respaldado el trabajo del grupo parlamentario tras recordar que la dirección que lidera sólo lleva 19 días en el cargo y que no participó en el proceso negociador a la vez que ha cuestionado cuál hubiera sido el resultado de someterse la decisión a la militancia, lo que no pudo llevarse a cabo por falta de tiempo.

Además, se ha comprometido a someter siempre a partir de ahora al voto de los afiliados negociaciones de este tipo y ha lamentado los argumentos "tacticistas" de una parte de quienes promovieron el rechazo a la abstención en los que se optaba por esperar a conocer la postura de otras fuerzas antes de definir la de IU.

"IU tiene que tener una voz propia y no puede estar mirando por el retrovisor. No somos la muleta del PSOE ni de ningún otro partido", ha subrayado Argüelles, que ha admitido que en el resultado de la votación influyó "la continua sombra del PP amagando con quitar el impuesto de sucesiones" y la "desconfianza" generada hacia los socialistas por haber facilitado un nuevo gobierno de Rajoy.

Tras la decisión adoptada por IU, su grupo parlamentario registrará una veintena de enmiendas incluida la relativa al ámbito de los ingresos que se tramitará en el debate de totalidad del viernes en el que la coalición prevé apoyar la propuesta fiscal circunscrita a bajar el mínimo exento en el impuesto de Patrimonio.

No obstante, Llamazares ha garantizado que IU rechazará la enmienda de Foro de suprimir por completo el tributo de Sucesiones para los herederos directos para cumplir "lo más creativamente posible" el mandato de la dirección "a la que se debe" el grupo parlamentario en la Junta General.

Asimismo, ha cuestionado la petición de Podemos de no tramitar como enmienda de totalidad la propuesta de la formación morada sobre Patrimonio -"el Reglamento no es un chicle y no se trata de una interpretación política sino reglamentaria"- y ha mostrado sus dudas de dicho partido apoye por su parte la iniciativa de la coalición dadas las dudas que mostró sobre los impuestos ambientales.