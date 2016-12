C's se suma al acuerdo de PSOE y PP para aprobar el presupuesto de Asturias

Oviedo, 23 dic (EFE).- Ciudadanos se ha sumado hoy al acuerdo alcanzado entre PSOE y PP para sacar adelante en el Parlamento asturiano el presupuesto del Principado para 2017, que se elevara a 4.226 millones de euros, y evitar así una nueva prórroga.

La cuantía global de unas cuentas que dedican el 68,7 por ciento a gasto social y elevan la inversión productiva a 311 millones ha quedado fijada al ser rechazadas por el pleno de la Cámara las 82 enmiendas de totalidad presentadas por Podemos, IU y Foro.

En dos de ellas, registradas por Podemos y Foro y en las que se pedía de forma explícita la devolución del proyecto al Gobierno, la formación naranja ha sumado sus tres votos a los catorce del PSOE y los once del PP tras alcanzar un principio de acuerdo con el Ejecutivo para incorporar al texto varias enmiendas parciales.

El acuerdo entre PSOE y PP, que reedita el alcanzado entre ambos en 2015, fue posible tras aceptar el Gobierno un incremento de la rebaja que ya plantea aplicar al impuesto de sucesiones, hasta ahora uno de los más altos de España, y de reducir de diez a tres años el tiempo máximo para que los herederos directos puedan vender una vivienda heredada con la máxima bonificación fiscal.

Para el portavoz del PSOE, Fernando Lastra, el presupuesto es el resultado de sumar acuerdos parciales alcanzados con el PP, en lo relativo al impuesto de sucesiones; con Ciudadanos, para impulsar medidas de apoyo a autónomos, pero también con IU porque, pese a que decidió finalmente que presentar enmienda de totalidad, la coalición "ha influido" en la orientación del gasto social.

"Hay un acuerdo múltiple del que han participado todas las fuerzas políticas, excepto Podemos", ha subrayado Lastra, para quien la formación morada se ha quedado aislada "porque ha querido y a pesar de haber sido un interlocutor preferente del Gobierno".

Para Podemos, no obstante, la presentación de una enmienda de totalidad era obligada porque el proyecto está "hecho a la medida del PP", renuncia a combatir la deuda y a controlar el despilfarro, apuesta "por el modelo fiscal de Esperanza Aguirre" y sube el salario de los altos cargos en vez de apostar por el salario social.

"No podemos apoyar un presupuesto que no responde a las necesidades de Asturias en un momento en el que el PSOE no ha hecho ninguna concesión porque tenía garantizado el apoyo de un partido 'pagafantas' como es el PP", ha dicho el portavoz de Podemos, Emilio León, para quien hoy los populares han devuelto los favores que los socialistas dieron en Madrid para la investidura de Mariano Rajoy.

En este punto ha coincidido la presidenta de Foro, Cristina Coto, que ha interpretado la aprobación de este presupuesto "más como pago de favores políticos que como consecuencia de convicciones claras".

Foro, que concurrió en las últimas elecciones coaligado al PP, ha incidido en que no se han incorporado propuestas de cambio y en que apelar al patriotismo para aprobar las cuentas "no es creíble".

La diputada de IU Marta Pulgar también ha acusado al Gobierno de haber cedido en la negociación presupuestaria ante un PP al que ha definido como "el rey de las rebajas fiscales" pese a que los populares no las practican en las administraciones donde gobiernan.

Pulgar -que ha sustituido en la portavocía a Gaspar Llamazares tras las discrepancias abiertas en IU por su postura sobre el presupuesto- ha calificado de falaz la campaña de la derecha contra el impuesto de sucesiones que se paga hasta ahora en Asturias dado que sólo tributan por él el 4 por ciento de las herencias directas.

Sin embargo, la presidenta del PP, Mercedes Fernández, ha asegurado que su formación "quiere ser útil" y que por eso ha llegado a un acuerdo con el PSOE que permitirá que el próximo año la clase media asturiana pague menos impuestos.

"Creemos sinceramente que Asturias, no el presidente, Javier Fernández, que Asturias se merece un presupuesto aprobado para que pueda ayudar en algunas cosas y algunos asturianos", ha afirmado la portavoz popular tras acusar a Podemos de actuar por estrategia política y no teniendo en cuenta el interés ciudadano.

El portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, ha justificado su apoyo en que "es mejor tenerlo, y reforzado en la inversión, que no tenerlo" a la hora de favorecer el crecimiento económico y la creación de empleo.

No obstante, ha advertido que aún van a seguir negociando con el Gobierno lo que queda de semana para incorporar partidas, vía enmiendas parciales, que permitan dotar de más recursos a las políticas de apoyo a los autónomos o a la educación infantil.

El debate presupuestario continuará la semana que viene con el debate y votación de las 283 enmiendas parciales en un pleno que se celebrará el día 30, un día antes de que se publique en el Boletín Oficial del Principado para que pueda estar vigente el 1 de enero.