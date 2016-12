Foro pide informe jurídico antes de que se aprueba un presupuesto "ilegal"

(Incoropora a la OV3046 la reacción del portavoz socialista Fernando Lastra)

Oviedo, 28 dic (EFE).- Foro ha solicitado un informe a los servicios jurídicos de la Cámara con el fin de conocer su criterio sobre la legalidad del Presupuesto del Principado al no incluir la totalidad de los ingresos previstos para el ejercicio 2017 "tal y como exige la ley", según ha anunciado su presidenta, Cristina Coto.

Según Coto, que confía en tener ese informe mañana, un día antes de que el pleno del viernes apruebe definitivamente el texto, los presupuestos incumplen la ley al no incluir los 23 millones de euros de ingresos consecuencia de la ampliación por el Ministerio de Hacienda del objetivo de déficit para las comunidades autónomas.

Dicha decisión, que reducía del 0,7 al 0,6 por ciento del PIB el techo de déficit para 2017, fue aprobado por el Consejo de Política Fiscal y Financiera el pasado 1 de diciembre y por el consejo de Ministros el 23 de diciembre tras ser ratificado por las Cortes.

"La irregularidad es manifiesta y la pretensión del Gobierno mas que obvia: destinar esos ingresos a lo que le dé la gana, sin pasar por el Parlamento", ha señalado Coto en declaraciones a los periodistas tras la reunión que ha celebrado la Junta de Portavoces.

A su juicio, al no incluir la totalidad de los ingresos y no detallar los gastos se incumple la Constitución, el Estatuto de Autonomía, la Ley General Presupuestaria y la de financiación autonómica que establecen que los presupuestos deben incluir todos los gastos e ingresos del Principado y de los organismos e instituciones que dependen de la administración autonómica.

Para Coto, el hecho de que el Consejo Económico y Social sugiera en su informe sobre el presupuesto que esos recursos se destinen a medidas de estímulo de la economía e inversión "da muestra de que no se contemplan en el proyecto, abriéndose un espacio para la especulación acerca de su destino que debiera darse en el ámbito parlamentario".

Según la presidenta de Foro, la inclusión de la totalidad de los gastos e ingresos es el contenido "mínimo e indisponible" de un presupuesto y, si no es así, puede ser declarado inconstitucional de acuerdo con la sentencia 174/1998 del Tribunal Constitucional.

"Sinceramente, debería darles vergüenza, no solo por tratar de engañar y contribuir con una patraña a la elaboración del presupuesto, si no por convertirlo en un recurso", ha señalado el portavoz socialista, Fernando Lastra, antes de recordar que el objetivo de déficit siempre es de máximos y que son los gobiernos los que deciden agotarlo o no.

Lastra ha incidido en que el presupuesto no contiene ningún déficit de ingresos, si no que contiene los ingresos posibles y ha advertido que "no se pueden establecer gastos reales con ingresos ficticios, porque a eso se le llama pufo".

"Vamos a ver qué hace Foro cuando los servicios jurídicos le nieguen su argumento, a ver si realmente se avergüenza", ha concluido.