De la Torre: "Hemos votado en contra porque son los presupuestos del PSOE"

Avilés, 29 dic (EFE).- El portavoz municipal del PP de Avilés, Carlos Rodríguez de la Torre, ha explicado hoy que ha votado en contra de los presupuestos municipales para 2017, junto a otros dos de sus concejales, "porque son los presupuestos del PSOE y reflejan el programa electoral socialista".

"Nosotros quisimos negociar y aportar cuestiones de nuestro programa pero no nos admitieron ninguna de nuestras propuestas que se basaban fundamentalmente en la reducción de impuestos e incrementar la calidad de vida de los avilesinos", ha indicado el portavoz municipal en declaraciones a Efe, tras el pleno en el que se rechazó inicialmente el documento económico del PSOE.

Carlos Rodríguez de la Torre ha explicado que durante las negociaciones, él mismo era el interlocutor junto con la edil de Hacienda, Raquel Ruiz, pero, "sorprendentemente", ha indicado, se produce una negociación entre la presidenta del PP local, Carmen Rodríguez Maniega, y su homólogo en el PSOE, Luis Fernández Huerga, que culmina con un compromiso de abstenerse para facilitar la aprobación de los presupuestos.

"Yo desconozco de qué se trata ese acuerdo, en el que no participé, y por lo tanto no lo hago mío, y además, según los estatutos del partido tiene que haber una ratificación por parte del comité ejecutivo a cualquier acuerdo; no me salté ni una coma e hice lo que tenía que hacer que era votar que no", ha declarado el portavoz popular.

Lo que sucedió posteriormente fue que la alcaldesa, con la aprobación de todos los grupos, quiso someterse a una cuestión de confianza en un pleno urgente y extraordinario para ganar tiempo.

Fruto de la confusión, Carlos Rodríguez de la Torre terminó votando favorablemente a que lo pensaba que era el inicio del procedimiento a la cuestión de confianza, y no a la figura administrativa en sí misma.

El resultado, según ha recalcado el portavoz del PP, es que se ha ahorrado tiempo en contar con unos presupuestos que, de todos modos, iba a ser aprobado porque es prácticamente inviable que de la oposición pueda salir un candidato a la Alcaldía con un documento económico alternativo y consensuado por grupos municipales que son muy dispares ideológicamente.