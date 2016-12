Maniega anuncia candidatura alternativa a la Presidencia del PP de Asturias

Avilés, 30 dic (EFE).- La presidenta local del PP de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, ha anunciado hoy que va a haber una candidatura alternativa en el próximo congreso regional, para la que ya se cuenta con los suficientes avales, aunque ha declinado hablar de los nombres que se pondrán al frente de la misma.

"Creo que en Avilés se está librando la primera batalla del congreso regional y con todo el respeto que me merece Mercedes Fernández y con la máxima lealtad a la dirección nacional y a la regional quiero decir que va a haber una alternativa en el congreso regional", ha explicado Carmen Rodríguez Maniega.

A la pregunta de si ella misma va a encabezar esa candidatura alternativa, la dirigente local del PP asegura que "no es el momento de hablar de nombres" porque ha asegurado que no se está debatiendo entre personas "si no de ideas y de concepción del partido".

Rodríguez Maniega defiende un modelo de partido en el que la militancia tenga más protagonismo, sea escuchada, "y no sólo una vez al año", al igual que a las juntas locales como la que ella preside.

La presidenta local del PP ha vuelto a afear la actitud del portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, que por un error votó ayer a favor de la cuestión de confianza de la alcaldesa, con la consiguiente aprobación del presupuesto de 2017.

Esa circunstancia, y el hecho de que no se atuviera a la decisión de la Junta Local del PP de abstenerse en los presupuestos municipales, asegura que hacen que la formación política "pierda credibilidad".

Rodríguez Maniega ha negado que el PP local haya entrado en una crisis y ha circunscrito las disensiones internas en el seno del grupo municipal, en el que dos concejales apoyan al portavoz, y tres siguen el criterio de la Junta Local.

"El portavoz, como su propio nombre indica, es que debe portar la voz del partido, respetando los órganos y cumplir y hacer cumplir sus decisiones, y no lo ha hecho", ha indicado.

Tampoco entiende la dirigente local del PP los motivos por los que, si como dice Carlos Rodríguez de la Torre cometió un error al votar la cuestión de confianza, no lo dijo de inmediato o incluso por qué no valoró la posibilidad de impugnar la votación del pleno extraordinario celebrado con carácter de urgencia.

Sobre una virtual destitución de Carlos Rodríguez de la Torre como portavoz del PP, dado que ha perdido su confianza como tal, ha descartado esta posibilidad dado que Mercedes Fernández "dijo la última vez que estuvo aquí que su apuesta por Avilés es él".

"A los afiliados y votantes les digo alto y claro que tienen mi palabra de que vamos a reparar esta situación y recuperar la coherencia, y al portavoz y a la dirección regional que lo apoya les pido juego limpio para que el PP de Avilés no sea rehén de esta situación", ha indicado Rodríguez Maniega, para recalcar que, en su opinión, todo esto se soluciona con un congreso.