PP afirma que el Plan de Residuos "deja una puerta abierta a la incineradora"

Oviedo, 5 ene (EFE).- El diputado regional del Partido Popular Luis Venta ha afirmado hoy que la "ambigüedad" del documento sobre las alternativas al Plan Estratégico de Residuos del Principado de Asturias (PERPA), presentado por el Gobierno, "deja claramente una puerta abierta a la posibilidad de una incineradora".

Venta, que ha ofrecido una rueda de prensa para analizar las alternativas a la gestión de residuos en Asturias, ha precisado que la Consejería de Medio Ambiente "no deja claro" qué es lo que va a pasar con la incineradora que estaba prevista construir en los terrenos de Cogersa para tratar los residuos de la fracción resto.

"No excluye a la incineradora en el documento. Queremos que nos digan si la va a excluir o no. No dejarlo a la ambigüedad", ha subrayado.

A su juicio, la incineradora no sería necesaria si se cambia el modelo de gestión ahora existente, "buscando principalmente el origen de los residuos y no dejarlo en el tratamiento final de los mismos".

Ha recalcado que el modelo actual del Gobierno socialista no está actuando en el origen para disminuir el número de toneladas que han de llegar al vertedero y no toma medidas para fomentar el reciclaje en Asturias.

Venta ha apuntado que su partido presentará alegaciones al documento de la Consejería, tanto desde el ámbito regional del PP como de los municipios aledaños a las instalaciones de Cogersa para que el Gobierno aclare "muchas lagunas y claros oscuros en la tratamiento de residuos".

El parlamentario popular ha calificado el documento de la Consejería de "simple propaganda para dar cobertura legal a Cogersa, en vez de atender los intereses de los ciudadanos para resolver el problema de la gestión de residuos".

También ha criticado la pretensión de la Consejería de aumentar el reciclaje en tres años, que prevé una reducción de los residuos hasta en un 10 por ciento, "cuando en diez años el Gobierno no ha sido capaz de mejorar esta situación".

En relación a la situación de la calidad del aire en Asturias, Venta, a preguntas de los periodistas, ha criticado la "mala gestión" realizada en este asunto por el Gobierno regional, sobre todo en la puesta en marcha de planes de prevención.