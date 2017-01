Podemos lleva al Congreso la necesidad de señalización del Museo de la Sidra

Oviedo, 6 ene (EFE).- El diputado de Podemos en el Congreso por Asturias, Segundo González, ha planteado varias preguntas en la Cámara Baja en relación a la necesidad de disponer de nuevas señales turísticas en las carreteras del Principado, entre ellas la correspondiente al Museo de la Sidra.

González indica que el Gobierno central no autoriza la colocación de señales turísticas en carreteras de titularidad estatal desde 2013, según señala la formación morada en una notaa.

Entre las preguntas registradas en el Congreso, Segundo González se interesa por los plazos que maneja la Secretaría de Estado de Turismo en cuanto al número de señales que tenga previsto autorizar y el plazo en el que estas señales podrían estar disponibles.

En el escrito registrado, el diputado de Podemos apunta que se hace eco de la "histórica" reclamación de los vecinos de Nava acerca de la falta de señalización del Museo de la Sidra en la salida de la autovía A-64 a la altura de Lieres.

Esta reclamación llevó al concejal de Agora Nava, Luis Catalán, a presentar 500 firmas ante la Consejería de Empleo, Industria y Turismo el pasado 28 de noviembre.

La colocación de esta señalización contribuiría a mejorar la promoción del equipamiento favoreciendo así un aumento del número de visitantes.

González denuncia que aunque el Museo de la Sidra es un equipamiento museístico de primer orden y uno de los principales atractivos turísticos del concejo de Nava, al contrario de lo que ocurre con otros equipamientos similares como el cercano Museo del Jurásico, el Museo de la Sidra "no se encuentra señalizado" en la autovía A-64 en las proximidades de la salida 14 hacia la N-634.

Además, recuerda que la instalación de señalización es una demanda de los vecinos y del Ayuntamiento de Nava desde "hace ya mucho tiempo y que tiene un coste reducido".

Por su parte, la diputada de Podemos Asturies, Paula Valero, califica de "imprescindible" esta señalización, ya que no serviría solamente para marcar un punto turístico sino una comarca directamente relacionada con el sistema productivo alrededor de la manzana y la sidra asturiana, que hay que "conservar y potenciar".

La representante de Podemos recuerda que la formación morada siempre ha apoyado a Agora Nava en su reivindicación y que ante la pregunta parlamentaria que formuló al respecto en la Xunta Xeneral, obtuvo una contestación "bastante difusa".

Podemos Asturies considera que el Gobierno autonómico no ha tomado las medidas adecuadas dado que "no existe un presupuesto previsto para dicha señalización", lo que implica que no se está realizando el esfuerzo adecuado para potenciar la Comarca de la Sidra y su museo.

Paula Valero confía en que ambos gobiernos rectifiquen, de manera que el Ministerio autorice la instalación y que el Ejecutivo asturiano habilite un presupuesto para llevarla a cabo.