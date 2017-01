IU ve escandaloso el problema de contaminación de zona centro de Asturias

Gijón, 9 ene (EFE).- El portavoz de IU en el Ayuntamiento de Gijón, Aurelio Martín, ha tildado hoy de "escandalosos" los problemas de contaminación de la zona central de Asturias y ha urgido a tomar medidas para rebajar los niveles de polución.

A preguntas de los periodistas en rueda de prensa, Martín ha afirmado que "no hay un mes en que no haya una incidencia" y ha advertido de que "casi no es noticia" sobrepasar los límites fijados en muchas áreas del Principado.

Ha manifestado la necesidad de revisar las autorizaciones ambientales integradas de las empresas, que hace años "se dieron casi a la carta", al mismo tiempo que ha pedido al Ayuntamiento de Gijón que adopte una actitud "proactiva" en este asunto.