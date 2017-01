Hierro: "Ni hay queja ni caben justificaciones, hay que exigirse más"

Oviedo, 10 ene (EFE).- El técnico del Real Oviedo, Fernando Hierro, se ha señalado como "máximo responsable" de la crisis deportiva por la que pasa su equipo tras cuatro derrotas consecutivas a domicilio, resultados que asume, e insta a su plantilla a huir de "quejas" y "justificaciones" y a "exigirse" más para cambiar la dinámica.

"Estoy aquí para decir que estamos a tiempo de sacar adelante este proyecto. Es una cuestión de sumar y no echar balones fuera, de aceptar cada uno su responsabilidad y dar un paso conjunto hacia adelante", ha señalado Hierro, que ha comparecido por iniciativa propia ante los medios.

Los carbayones, que han perdido cinco de los últimos siete partidos, han encajado 16 goles en sus últimas cuatro salidas a domicilio (Huesca, Alcorcón, Zaragoza y Sevilla) y se han visto expuestos a un numerosas críticas ante la falta de ideas del equipo y las malas sensaciones del juego azul.

"La explicación que yo puedo encontrar es de carácter, de justificaciones. No podemos conceder y encajar tantos goles. No podemos ser un día un equipo y otro día otro, ser el menos goleado de España durante siete jornadas, y luego encajar 14 goles en tres partidos. Ese no es el camino", ha censurado el malagueño.

El técnico, que reconoce tener la ilusión "intacta", ha compartido sus inquietudes con la plantilla, a la que ha pedido "carácter" y "fortaleza" como grupo y cuya respuesta, espera, se vea en el césped.

"El carácter no se compra, se tiene o no se tiene, pero se puede trabajar y en eso estamos. Necesitamos a la gente con experiencia y que lleva más tiempo aquí, necesito once capitanes en el campo y otros tantos fuera que aprieten a los que están jugando. Todos podemos encontrar justificaciones si queremos, pero hay que mirar para uno y ser fuertes", ha explicado.

El propio Hierro ha reconocido que tiene la "fuerza del primer día", aunque ha confesado que entiende la "preocupación" por los resultados y el disgusto de la afición, a la que pide "calma".

"Después de estas derrotas fuera entiendo el dolor de nuestros seguidores, y nosotros, que somos los responsables, estamos igual de dolidos o más. Es lógica la preocupación del club y el propietario -en referencia a Arturo Elías (Grupo CARSO)-, pero esto se saca unidos y dando el 100%", ha señalado el propio Hierro, consciente de las opciones de su equipo, aún a dos puntos de playoff.

La primera plantilla ha vuelto al trabajo con la vista puesta en el partido del próximo sábado frente al Elche CF, choque para el que sigue siendo duda Michu, que continua trabajando al margen para recuperarse de la rotura de fibras que adolece desde hace semanas.