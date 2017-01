La Casa de Cultura de Avilés celebra el primer ciclo de cine "Noche de Miedo"

Avilés, 12 ene (EFE).- El Ayuntamiento de Avilés ha presentado hoy el primer ciclo de cine temático, "Noche de Miedo", que incluye la proyección de seis películas de terror en el Auditorio de la Casa Municipal de Cultura, que se une a la tradicional programación que se engloba bajo el epígrafe de "Cine de los martes".

El "Cine de los martes" reanuda su actividad con un nuevo ciclo donde se incluye una cuidada selección de películas en versión original subtitulada.

Serán nueve las proyecciones que tendrán lugar entre enero y marzo, a las 20:15 horas, en la Casa de Cultura.

Se trata de un ciclo que cuenta año tras año con el respaldo del público, lo que además de asegurar su continuidad impulsa al Ayuntamiento de Avilés a incrementar la oferta cinematográfica de la ciudad.

Por eso, la Concejalía de Cultura ofrece un nuevo ciclo temático complementario al de los martes, que en cada edición estará dedicado a un género cinematográfico.

La primera de las citas, programada para dos viernes al mes a lo largo del primer trimestre del año, va a ser con el cine de terror.

Así, bajo el título de "Noche de Miedo" van a poder verse un total de seis largometrajes que en los últimos meses han merecido varios galardones en los festivales de cine fantástico y de terror más importantes del mundo.

El ciclo "Noche de medio" incluye las proyecciones, a las 22:30 horas, de "Train to Busan", el 20 de enero; "La autopsia de Jane Doe" (27 de enero); "El extraño" (17 de febrero); "Melanie, the girl with all the gifts" (24 de febrero); "Somnia, dentro de tus sueños" (10 de marzo), y "Al interior", el 17 de marzo.

El ciclo "Cine de los martes" programa, a las 20:15 horas, "Yo, Daniel Blake", el 17 de enero; "María y los demás" (24 de enero); "El tesoro" (31 de enero); "La doncella" (7 de febrero); "Los inocentes" (14 de febrero); "La tortuga roja" (21 de febrero); "Land of mine" (7 de marzo); "La pasión de Augustine" (14 de marzo), y "El día más feliz de la vida de Olli Maki" (21 de marzo).

La programación del año pasado del "Cine de los martes" incluyó 33 películas, por lo que se multiplicaron el número de proyecciones, a las que asistieron 4.840 espectadores. Son unas cifras que triplican las del año 2015, en el que se proyectaron 11 largometrajes que tuvieron 1.730 asistentes.

Para impulsar toda esta oferta cinematográfica con las mejores condiciones técnicas, a lo largo del 2017 el Ayuntamiento instalará en el Auditorio de la Casa de Cultura un nuevo proyector digital adquirido con cargo al préstamo de inversiones firmado el pasado mes de septiembre.

Las entradas, al precio único de 3 euros, pueden adquirirse en la taquilla de la Casa Municipal de Cultura.