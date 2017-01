Mercedes Fernández rechaza la propuesta de primarias de Cristina Cifuentes

Oviedo, 12 ene (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha expresado hoy su rechazo a la propuesta realizada por el PP de Madrid, cuya gestora dirige Cristina Cifuentes, para la elección directa del líder del partido por parte de los militantes.

El PP de Madrid ha aprobado hoy por unanimidad una enmienda a los estatutos del partido que reclamará en el próximo congreso nacional de los populares la elección directa del líder por los militantes en primera y segunda vuelta.

La propuesta del PP madrileño enmienda la ponencia del vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maíllo, en la que también ha trabajado Mercedes Fernández, que propone un sistema de votación en dos vueltas: en la primera tienen la palabra los militantes y en la segunda y definitiva los compromisarios.

En declaraciones a los medios en Arriondas, donde hoy ha presidido la reunión de la Junta Local del PP de Parres, Fernández ha considerado que la propuesta de la ponencia es una "buena opción" porque es "igual de democrática y de participativa".

A su juicio, "hay que copiar lo que funciona, y no lo que no funciona", en referencia al sistema de primarias que realizan otros partidos como el PSOE.

"No parece que los socialistas estén muy satisfechos con un sistema que propició líderes que no dieron los resultados apetecidos, y por eso tienen una gestora", ha dicho Mercedes Fernández, quien ha subrayado no compartir la opción defendida por Cifuentes.

Sobre los congresos autonómicos que debe afrontar el PP tras el nacional del próximo mes de febrero, Mercedes Fernández se ha mostrado partidaria de "no dilatar demasiado los tiempos".

No obstante, ha precisado que el partido a nivel nacional deberá dictar unas pautas para concentrar los diferentes congresos en un determinado plazo de tiempo.

Además, ha precisado que en el caso de Asturias la fecha se decidirá en el seno del Comité Ejecutivo regional.

Mercedes Fernández es partidaria de "no dilatar demasiado los tiempos" para que el partido pueda resolver las cuestiones internas cuanto antes y seguir trabajando para "conectar con la sociedad" y favorecer un "relevo" en el Gobierno de Asturias ante un socialismo que está en "final de ciclo", ha dicho.