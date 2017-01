Hierro reconoce el interés del Oviedo en David Costas

Oviedo, 13 ene (EFE).- El técnico del Real Oviedo Fernando Hierro ha reconocido hoy el interés del club azul en hacerse con los servicios del central del Celta de Vigo, David Costas, jugador que podría estar ya hecho por parte del conjunto azul pero que no se oficializará hasta la semana que viene.

"Costas es una posibilidad en la que estamos trabajando, pero eso ya para el lunes o el martes. Toca pensar en mañana, en el partido contra el Elche. Toca pensar en los que están, en los 18 convocados y en los once que van a salir de inicio el sábado", ha afirmado el técnico, que no quiere desviar la atención del partido de mañana.

Los azules, que han afrontado una difícil semana tras la derrota ante el Sevilla Atlético (5-3), tan sólo han sumado seis de los últimos 21 puntos, por lo que tienen ante el Elche un choque crucial como locales en el que toca, señala el propio técnico, "sacar a relucir las virtudes del equipo".

"Siempre han entrenado bien, no tengo ninguna queja al respecto en estos casi seis meses. Hemos trabajado bien y toca ver a un equipo con las ideas y los conceptos claros desde el primer minuto. Un equipo que se sienta cómodo y esté centrado en el partido", ha indicado el propio Hierro.

El técnico entiende que la idea inicial a veces no se corresponde con "el transcurrir del partido" pero confía en empezar bien el choque al jugarlo en casa, "tener oportunidades" desde el inicio y que la afición vea al equipo "enchufado", porque, apunta, si ve "intensidad" la grada estará con él.

"Hemos estado viendo dónde podemos mejorar, no es una cuestión de sistema sino de personalidad en el campo. Quiero que el equipo tenga confianza, que es lo más importante y que sea un bloque atrevido que juegue sin miedo", ha indicado el malagueño, que saldrá con Linares y Toché en punta.

El ex futbolista tiene claro que, tras la nefasta imagen que dio el equipo en el Pizjuán, solo queda cambiar la dinámica "desde la actitud, el rendimiento y el compañerismo", por lo que no busca excusas ni en el sistema ni en el estado del césped, que, apunta, "no puede ser una justificación".

"Ya sabemos lo que hay respecto al césped y, lógicamente, no está bien. Pero también hemos jugado a domicilio sobre verdes fantásticos y hemos perdido, y luego partidos en casa como el del Lugo, bajo una intensa lluvia, nuestro campo acabó aguantando bien. Ojalá no sea protagonista", ha concluido el entrenador carbayón.

El técnico tampoco ha dado más importancia al pequeño "encontronazo" entre Linares y Christian el pasado miércoles tras un choque entrenando, lance que se zanjó con un abrazo y una cena conjunta entre ambos y que el entrenador ha calificado como una reacción propia de "personas maduras, compañeros y deportistas".