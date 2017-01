IU pide que se regule el acceso a la vivienda de los inquilinos desahuciados

Oviedo, 17 ene (EFE).- La diputada de IU en la Junta General, Marta Pulgar, ha pedido a los responsables de vivienda en Asturias que modifiquen la normativa en esta materia para que las personas desahuciadas por alquiler sean tratadas por la administración a la hora de obtener una vivienda pública de urgencia o emergencia, igual que si se tratase de un desahucio hipotecario.

A juicio de la diputada, la normativa no es clara y no menciona esta situación de desahucios por no poder pagar el alquiler, que, por otro lado, son la mayoría en Asturias, ya que los bancos ya se encargaron hace años de "ejecutar todo lo embargable".

La diputada sostiene que las organizaciones no gubernamentales y plataformas que trabajan en este campo tienen conocimiento de casos de este tipo en todos los ayuntamientos de Asturias y que, por lo tanto, la solución no puede ser coyuntural y municipal, sino global, definiendo una normativa clara y segura por parte de la consejería. En este sentido, la diputada recuerda que IU ya propuso que esta realidad creciente de los desahucios por alquiler se incorporasen al Programa de Garantía Habitacional con el que cuenta el Principado.