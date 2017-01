El PP denuncia una campaña de vacunación de la gripe tardía e inadecuada

Oviedo, 18 ene (EFE).- El diputado regional del Partido Popular Carlos Suárez ha denunciado la falta de prevención de la Consejería de Sanidad ante crisis como la epidemia de gripe que ha vivido la región ya que, según ha asegurado, la campaña de vacunación empezó demasiado tarde y no alcanzó los niveles previstos.

"La campaña de vacunación no se ha realizado de forma ideal porque la población debería haber empezado a vacunarse en septiembre u octubre, pero empezó tarde y el 30 de noviembre no había terminado", ha señalado el parlamentario popular en rueda de prensa.

Suárez ha reconocido que, aunque aún no disponen de datos, es preocupante que no se haya alcanzado el porcentaje de vacunación ideal para hacer frente a la gripe, en torno al 70 por ciento de los mayores de 65 años y personal sanitario, entre el que "muchos no se han puesto la vacuna".

Además ha señalado que, una vez alcanzado el nivel de epidemia, se produjo un "desbordamiento asistencial" en distintas áreas sanitarias donde, según sus datos, hubo equipos de un sólo médico y una enfermera que llegaron a hacer 223 consultas y visitas a varios domicilios en 12 horas.

En Urgencias, según Suárez, el absentismo laboral se situó entre el 25 y el 40 por ciento y esos profesionales no fueron sustituidos adecuadamente y fueron pocos los sustitutos que se pusieron.

"Les ha pillado el toro y han sido incapaces de responder ante el adelanto de la gripe, pero da igual cuándo se produce la epidemia porque la sanidad asturiana nunca está suficientemente preparada para afrontarla", ha afirmado Suárez, que ha criticado que nadie responda desde la administración.

En definitiva, según el parlamentario del PP ha habido "una falta de previsión y prevención, una gestión negligente y respuesta inadecuada ante estas crisis".