Maniega: La salida más digna de Carlos Rodríguez de la Torre es su dimisión

Avilés, 19 ene (EFE).- La presidenta local del PP de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, ha declarado hoy que "la salida más digna de Carlos Rodríguez de la Torre (el portavoz municipal) es su dimisión", después de que anoche la Junta Local hubiera decido pedir abiertamente su cese.

"No acude a las reuniones que le convoco como presidenta, no tiene vida en el partido, no participa activamente, vota en el pleno a título personal y, sobre todo, queda por explicar el gran fiasco que cometió en el último pleno con el apoyo a la cuestión de confianza de la alcaldesa", ha explicado Rodríguez Maniega en declaraciones a EFE.

La dirigente local se ha referido al apoyo del grupo municipal, por error, a la cuestión de confianza a la que se sometió la alcaldesa de la ciudad, Mariví Monteserín, tras ser rechazados los presupuestos municipales de 2017.

Por un error técnico, los tres concejales presentes en aquel pleno votaron a favor de la cuestión de confianza, según explicó en su momento el portavoz municipal, porque pensaban que estaban votando al inicio del proceso y no la moción en sí misma.

La petición de dimisión del portavoz se produce después de que la gerencia del PP regional se hiciera con el control de la cuenta bancaria que se nutre de las aportaciones municipales al grupo de concejales.

"Quien no lleva la voz del partido y quien además no nos representa con dignidad porque con su actitud da motivo a un escándalo por mes, creo que su salida más digna es la dimisión", ha indicado Carmen Rodríguez Maniega.

La presidenta local ha declarado que "cuando son tus propios compañeros de partido y tus propios concejales los que te piden la dimisión, se tendrá que preguntar qué hacer, y si no te sujetan los de abajo y te sujetan desde arriba te empiezas a convertir en una marioneta".