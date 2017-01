Rubi se fija como primer objetivo que el equipo gane en seguridad defensiva

Gijón, 20 ene (EFE).- Joan Fransec Ferrer, Rubi, aseguró en su primera comparecencia previa a un partido como entrenador del Sporting que su prioridad en estos momentos es "que el equipo gane seguridad defensiva y a partir de ahí que sea descarado",

El técnico sportinguista ha asegurado que, a partir de ahí, el ataque le preocupa menos porque "lo primero es que los jugadores se sientan fuertes en el aspecto defensivo".

El nuevo entrenador del Sporting apenas tiene tres días para preparar el partido ante el Betis por lo que decidió realizar hoy una concentración con un primer entrenamiento matinal abierto a todos y otro vespertino a puerta cerrada.

Rubi reconoció que "no va a haber muchos cambios" y que tenía "pensada el 90 por ciento de la alineación" en la que tendrá bajas importantes ya que no podrá contar con Meré y Douglas por lesión ni con Sergio Álvarez por sanción.

No obstante, advirtió de que no pierde el tiempo "en lamentarse por los que no están" sino que lo emplea en "trabajar con los que si están".

"Encontré un grupo humano muy bueno, que está mostrando ganas e interés y espero que no sea por mi llegada si no que siga así hasta el final de temporada", indicó el técnico catalán que manifestó que "el vestuario es muy receptivo, dolido por la situación, pero también con ganas de vivir alegrías y no tantas tristezas, y quiere sacar esto adelante".

Rubi reiteró que no está centrado "en los posibles refuerzos si no en trabajar con los que están" y también advirtió de que "no hay que obsesionarse con el dibujo táctico inicial" y que en los entrenamientos que llevaba estaba "haciendo pruebas para sacar conclusiones" para lo que pidió "un poco de tiempo".

Rubi señaló que en estos primeros entrenamientos no quería "volver locos a los jugadores metiendo muchos conceptos", pero reconoció que les estaba dando "bastante información" de lo que pretende de ellos.

El Sporting juega ahora dos partidos consecutivos fuera de casa y aunque Rubí le hubiera gustado empezar en El Molinón "por la sencilla razón de que en casa se suman más partidos que fuera", también indicó que, "si se logran buenos resultados en estos dos encuentros, todo será mucho mejor".

El entrenador catalán afirmó que sabía que llegaba "a un sitio que vive el fútbol intensamente no solo en la ciudad sino en toda la región" y que en Gijón se es primero del Sporting, antes que del Madrid o el Barcelona, 2lo que no pasa en otros sitios".

Sobre su primer rival, el Betis, Rubi indicó que "tiene muy claro a lo que juega, cuenta con futbolistas determinantes así que hay que trabajar muy bien a nivel táctico para tratar de frenarles y además son muy buenos a balón parado".

Mañana Rubi dirigirá una última sesión a puerta cerrada y luego facilitará su primera lista de convocados para jugar en el campo del Betis donde que quiere ver a un Sporting asimilando su sistema de juego y sobre todo habiendo olvidado su mala trayectoria hasta ahora.