Adrián: "Me hubiese gustado haber estado desde principio de temporada"

Villarreal , 23 ene .- El delantero Adrián López señaló durante su presentación como nuevo jugador del Villarreal, que le hubiera gustado haber estado desde el inicio de la temporada, ya que tenía un grato recuerdo de la pasada campaña en al que también estuvo cedido en el club castellonense.

"Me hubiese gustado haber estado desde principio de temporada. El año pasado se me hizo un poco corto, pero fueron tres meses muy importantes para mí y para el equipo porque conseguimos entrar en Champions y caímos en semifinales de la Europa League ante un grandísimo equipo", apuntó.

"Estoy súper feliz de estar de vuelta. Aquí fui muy feliz desde el principio pese a la lesión. Tuve mucha suerte de caer en este club, que me mimó desde el primer día. Intenté ayudar al equipo y ahora estoy de vuelta. Llego con muchas ganas e ilusión para ayudar en todo lo que pueda", añadió.

A pesar del cambio de entrenador, respecto a la pasada campaña, el atacante apuntó que no encuentra muchos cambios en el equipo. "La base es la misma. He visto muchos partidos del Villarreal desde Oporto y su manera de jugar es muy parecida", dijo.

"En el momento que surgió la posibilidad de volver en todo momento les dije a mis agentes que intentaran que fuese el sitio, que es donde quería estar. Me adaptaré muy rápido porque ya conozco a todo el mundo", afirmó.

El atacante reconoció que "las cosas en Oporto no me están yendo bien" por lo que destacó que "lo más importante es que ahora mi equipo es el Villarreal y que estoy aquí. Hoy ya he entrenado con el equipo y me encuentro muy bien. Si el míster me manda jugar ya estoy disponible y con muchas ganas de ayudar".

Preguntado por su objetivo es esta segunda etapa en el Villarreal, el jugador destacó que "mi objetivo es ayudar. Intentaré jugar cuantos más minutos mejor. Los delanteros tenemos responsabilidad de marcar goles, pero también hay que jugar bien y dar asistencias. Intentaré meter cuántos más goles mejor".

En las últimas jornadas, el Villarreal está teniendo serios problemas en ataque, una línea en la que está teniendo muchos problemas desde el inicio debido a las lesiones.

"Todos los jugadores que hay en esta plantilla tienen mucho nivel. Si no marcamos es por dinámica, pero si el equipo sigue trabajando así al final entrarán. Hay momentos de la temporada en los que te cuesta más meter goles. Tenemos un grandísimo equipo, muy completo en todas las partes del campo. Hay que trabajar para cambiar la puntería. Este sábado tenemos una nueva oportunidad", comentó.

Por último, observó que ve LaLiga muy igualada en esta temporada. "Hay muchos equipos con calidad. Nuestro objetivo es ir a por los tres puntos en cada partido. Este equipo lleva tiempo demostrando que es capaz de ganar a cualquiera. Si vas sumando de tres en tres intentarás quedar lo más arriba posible", concluyó.

Por su parte, Fernando Roig Negueroles, consejero delegado del club, señaló que "es un jugador conocidos por todos. En la segunda vuelta aportó mucho al equipo. En verano y estuvimos interesados en él y ahora se incorpora hasta el final de temporada. Ojalá pudiésemos mantenerlo más tiempo".

El directivo afirmó que en principio no tienen previsto más movimientos en el mercado de fichajes. "Si no sale nadie tenemos las 25 fichas cubiertas. Nuestra intención era no tocar el equipo, pero nos surgió la posibilidad de traer a Adrián. Hasta que el mercado termine puede haber cambios, pero en principio la idea es dejar al equipo que tenemos", finalizó.