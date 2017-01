El PP anuncia 300.000 ? para hospital de Arriondas en crédito extraordinario

Oviedo, 23 ene (EFE).- El diputado del PP en la Junta General del Principado Luis Venta ha anunciado hoy que el proyecto de ley de crédito extraordinario que el Gobierno tramitará el próximo mes de marzo incluirá una partida de inversión por importe de 300.000 euros destinada al hospital de Arriondas.

Esa cantidad se añadirá a los 125.000 euros de inversión ya previstos en los presupuestos de 2017 aprobados con el apoyo de PSOE, PP y Ciudadanos, según ha señalado hoy Venta durante una visita a Arriondas junto a la también parlamentaria Marifé Gómez que y al portavoz del PP de Parres, José Ángel García.

Según ha informado el PP, Venta ha asegurado que dicha cantidad supone cuadruplicar la inversión media que se venía realizando en la última década en el centro sanitario de Arriondas y ha incidido en la voluntad de su partido de que dicho hospital siga siendo el centro de referencias para los habitantes de la comarca oriental.

"Como en el fútbol hay que jugar los dos tiempos y nosotros aguantamos la primera parte que fue la aprobación del presupuesto y faltaba la segunda parte que era el crédito extraordinario en el que apostamos por el hospital de Arriondas", ha añadido.

Además, ha reiterado la oposición de los populares a la "fusión encubierta" de hospitales que venían planteando el Gobierno regional con su anuncio de que unificaría las ocho áreas sanitarias en que hasta ahora estaba dividido el Principado.

"Algunos partido han jugado al engaño y al regate corto mientras el PP miraba al futuro", ha apuntado Venta tras admitir que, no obstante, el PP no gestionará el presupuesto y que, por lo tanto, no se puede garantizar que el hospital de Arriondas cuente con la cartera de servicios que exigen los populares.