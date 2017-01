El PP pide que la renta social priorice colectivos y refuerce la prevención

Gijón, 24 ene (EFE).- El concejal del PP en el Ayuntamiento de Gijón Pablo González ha adelantado que el grupo municipal presentará una "propuesta alternativa" a la nueva renta social gijonesa para dar prioridad a determinados colectivos, que la percepción de algunas líneas de estas ayudas estén vinculadas al empleo y se fijen políticas que refuercen la prevención.

En rueda de prensa, el edil ha señalado que la nueva ayuda no debe concederse únicamente en función del nivel de renta, sino que debe beneficiar con especial atención a colectivos "prioritarios" como pueden ser los pensionistas y las personas con cargas familiares.

También ha indicado que las ayudas finalistas para hacer frente a gastos concretos no sean de carácter periódico para evitar que se conviertan en un "subsidio".

González ha manifestado la necesidad de que estas prestaciones estén ligadas a una "contraprestación" estableciendo convenios con empresas de manera que los beneficiarios puedan desempeñar "contratos de baja exigencia" y entren en la dinámica del mercado laboral.

El concejal del PP ha reclamado, por otro lado, que se desarrolle un programa de política social preventiva para impedir que los gijoneses "lleguen a situaciones extremas" y se apoye a la "clase media" con una "bajada radical" de los impuestos sobre la vivienda habitual.

Pablo González ha afirmado que las bases presentadas ayer por el equipo de gobierno para la puesta en marcha de la renta no garantizan la seguridad jurídica y no inciden sobre el impacto fiscal que tendrá el cobro de estas ayudas y ha añadido que no se ha aclarado tampoco si puede producirse un "efecto llamada".