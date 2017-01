Varela: "Enfocamos cada partido como una final, y Almería es una más"

Oviedo, 24 ene (EFE).- El jugador del Real Oviedo Francisco Varela ha reconocido hoy que se toman el partido contra el Almería como "una final" pese a haber encadenado dos victorias consecutivas en casa ya que, advierte, los triunfos no pueden servir "para relajarse".

"No se puede ser tan negativo cuando se pierde ni tan positivo cuando se gana, la semana es más amena, pero tenemos que ser regulares y tratar de trabajar para que los resultados fuera de casa mejoren y no encajemos tanto como las últimas jornadas", ha analizado el futbolista carbayón.

El jugador tiene claro que el equipo necesita cambiar la racha a domicilio -donde lleva cuatro derrotas consecutivas- para mantener la línea ascendente y que, para ello, tendrá que cuajar un buen partido ante el Almería y volver a puntuar fuera de casa.

"Tenemos que ir a Almería a sacar los tres puntos porque si ganas dos te metes arriba enseguida, pero si los pierdes te vas abajo. La idea es que seamos regulares y les estudiemos bien, porque ellos también están obligados a ganar y tienen bajas", ha analizado el propio Varela.

El lateral, que viene disputando pocos minutos y como extremo, ha reconocido que no había jugado antes en esa demarcación pero que no supone ningún problema ya que, contextualiza, "dentro de una buena dinámica no es difícil adaptarse".

"Puedo jugar de extremo también, y si el míster cree que puedo ayudar ahí tanto defensivamente, como ofensivamente poniendo centros, yo estaré dando caña y aprovechando los minutos", ha comentado el sevillano.

Varela insiste en la importancia de ser un equipo "regular" y para ello considera fundamental que los jugadores que vienen disputando menos minutos entrenen al "100%" para favorecer esa continuidad debido a la "igualdad" de la categoría.

"Los jugadores estamos a lo que estamos, pensando en jugar cada uno y en competir para ser regulares como equipo. Al vestuario no le afecta demasiado el mercado invernal, lo que tenga que llegar llegará y si no, estaremos igual de concentrados", ha confesado el defensa.

Los azules han comenzado a preparar el choque frente al conjunto andaluz esta misma mañana en una sesión en la que la principal novedad ha sido la vuelta de Michu al trabajo grupal tras casi seis semanas fuera por una rotura fibrilar.