CCOO rechazará acuerdos en sanidad que no beneficien a todos los empleados

Oviedo, 26 ene (EFE).- CCOO de Asturias ha advertido hoy de que no ratificará ningún acuerdo en la negociación que mantiene abierta el Gobierno con los sindicatos sanitarios que no contemple una mejora para todos los trabajadores y que no negociará solamente la redistribución de las denominadas 'horas marianas'.

El Gobierno regional señaló ayer que ha trasladado a los sindicatos sanitarios su disposición a negociar la supresión de la jornada de tarde para los médicos en hospitales y centros de salud, una de las principales causas de la huelga que se llevó a cabo en el sector hace cuatro años y que se prolongó durante 96 días.

La Consejería está dispuesta a negociar dicha cuestión en el marco de las conversaciones abiertas con los representantes sindicales, que vienen exigiendo esta medida desde hace cuatro años, "servicio por servicio" y con "voluntad de acuerdo" siempre que se mantengan los rendimientos y no afecte a la atención a los usuarios.

La huelga, que disparó las listas de espera en la sanidad pública, se convocó tras la decisión del Gobierno de habilitar las jornadas de tarde para los facultativos tras el incremento horario de 37 a 37 horas y media semanales aprobado por el Ejecutivo y de suprimir las denominadas 'peonadas' que hasta entonces se llevaban a cabo.

En un comunicado, CCOO ha recordado que el decreto que regula la jornada actual fue avalado por CEMSATSE y UGT y que fue ratificado después con la firma de SIMPA y CEMSATSE) con el acuerdo de salida de la huelga de 2012.

En este sentido, señala que CCOO no estaba de acuerdo ni con la jornada de 37'5 horas, ni con la programación de las llamadas horas marianas ni con la ponderación de las horas nocturnas por considerarla absolutamente insuficiente y que, a nivel estatal, se están manteniendo reuniones con los grupos políticos y con el Gobierno para recuperar la jornada de 35 horas semanales.

La Consejería que entonces dirigía Faustino Blanco rechazó la propuesta sindical de que ese incremento horario se cubriera con una ampliación de media hora en el turno de mañana lo que llevó a los sindicatos, y en particular al Sindicato Médico (SIMPA) a convocar un paro que sólo se levantó tras más de tres meses de negociaciones.