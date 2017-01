Rajoy trasladará en negociación de presupuestos que apoyarlos no quita votos

Lisboa, 28 ene (EFE).- El presidente del Gobierno, Mariano Rajoy, trasladará a sus interlocutores de otros partidos en la negociación de los presupuestos de este año que apoyarlos no quita votos, y confía conseguir los respaldos necesarios para sacarlos adelante.

Es lo que explican en Lisboa fuentes del Ejecutivo de Rajoy, quien hoy ha participado en la capital portuguesa en una cumbre de líderes de países del sur de Europa.

El Gobierno prevé intensificar los contactos con otros grupos en el marco de esa negociación, pero antes, el lunes, Rajoy participará en una reunión interna para analizar el proceso que se abre.

Ante el mismo, el Gobierno asegura que hablará con todos los partidos, pero dando preferencia a las fuerzas políticas con las que ya ha llegado a acuerdos, como Ciudadanos.

Pero también incluye al PSOE y al PNV, sobre todo después de que ambas formaciones permitieran que saliera adelante el techo de gasto.

En esos contactos, el Gobierno, con Rajoy al frente, trasladará su convencimiento de que apoyar los presupuestos no quita votos, y pondrá como ejemplo que el PP ya ha respaldado los de Asturias y Extremadura y, por ejemplo, en esta última comunidad aumentaron sus votos en las elecciones generales y bajaron los del PSOE.

Las fuentes del Gobierno reiteran que lo ideal sería presentar en el Parlamento los presupuestos de este año antes de final de marzo y aseguran que no se han planteado no remitirlos a las Cortes en caso de no tener asegurado que vayan a salir adelante.

No obstante, recalcan la importancia de haber aprobado ya el techo de gasto y los objetivos de estabilidad porque supuso un mensaje de confianza tanto interno como al exterior.