"Jolly Joker" celebra una década en Avilés con presentación del tercer disco

Avilés, 30 ene (EFE).- El grupo local de hard-rock "Leather Boys" presentará oficialmente el próximo sábado su tercer disco, titulado "Decade Of Decadence", con el que busca dar un salto al mercado europeo, en un concierto en la Factoría Cultural de Avilés, que además servirá para celebrar su primera década de vida.

La concejala de Cultura, Yolanda Alonso, y los integrantes del grupo avilesino "Leather Boys" han presentado el concierto que esta banda, junto a los valencianos Jolly Joker, van a ofrecer el próximo 4 de febrero, a las 22.00 horas, en la Factoría Cultural.

El concierto va servir como presentación oficial de "Decade Of Decadence", el tercer trabajo de la formación avilesina de hard-rock con el que celebra una década de existencia.

El disco contiene temas antiguos grabados por la anterior formación y nuevas propuestas con partes regrabadas por su alineación actual.

Los avilesinos, que intentaron representar a España en Eurovisión en 2009, tocan en su ciudad natal después de que el pasado 7 de enero inauguraran la gira 2017 en Valencia.

Después de la cita con sus seguidores locales, "Leather Boys" ofrecerá conciertos en las próximas semanas en ciudades como Portugalete, Zaragoza, Barcelona o Madrid.

Por otro lado, los valencianos Jolly Joker presentarán por primera vez en Asturias su último disco; "Here comes the Jokers".

Se trata de una formación que nació en 2009 basándose en el sonido de las grandes bandas americanas de los ochenta y en el mas reciente del norte de Europa.