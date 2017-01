La propuesta de unificar leyes anticorrupción concita un acuerdo mayoritario

Oviedo, 30 ene (EFE).- La propuesta planteada por el PP al resto de grupos para unificar las iniciativas legislativas que se tramitan en la Junta General en materia de transparencia y de lucha contra la corrupción ha obtenido un respaldo mayoritario del resto de formaciones excepto de Podemos que ha pedido tiempo para estudiarla.

Los populares les habían trasladado la necesidad de adoptar esta medida dado que en la Cámara se están tramitando actualmente el proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno del Ejecutivo y dos proposiciones de ley de Podemos y Ciudadanos sobre la creación de una oficina anticorrupción y la reforma de la Inspección General de Servicios del Principado, respectivamente.

A estas propuestas podría sumarse además una iniciativa más que estudia presentar el Grupo Popular relativa a la creación del cuerpo de interventores en la administración autonómica.

Según la presidenta del PP, Mercedes Fernández, plantear una cuarta iniciativa legislativa sobre la misma materia desde su grupo no es "lo más conveniente ni lo más oportuno ni lo más práctico" y sería necesario refundir todos los textos para hacer "un compendio" de las distintas propuestas "y que, prescindiendo todos de algo, todos los grupos puedan colocarse alguna medalla en la pechera".

Para el portavoz del grupo que sustenta al Gobierno, el socialista Fernando Lastra, se trata de una idea "acertada" pese a que las iniciativas "tienen un contenido variado" dado que tramitarlas por separado podría dar lugar incluso a que se aprobasen "normas contradictorias" entre sí dada la composición de la Junta.

"Nos separan las orientaciones diferentes, pero el lugar de destinos nos puede poner de acuerdo, el de crear sistemas eficientes, no muy complejos y que tengan una actuación precisa", ha apuntado Lastra que ha advertido, no obstante, de que la unificación no será fácil y requeriría de un procedimiento extrarreglamentario al que den forma los servicios jurídicos por su carácter "inédito".

Por su parte, el portavoz de Podemos, Emilio León, a la espera de que su grupo tome una decisión definitiva, ha mostrado sus dudas sobre los "mínimos" que están dispuestos a aceptar PSOE y PP de su iniciativa para crear una Oficina Anticorrupción dado que ambas formaciones están "implicadas en casos importantes".

"Parece que la FSA está dispuesta a convertir el Parlamento en un concesionario donde poder seguir vendiendo motos sin que nadie se escandalice y el PP dispuesto a ofrecerle la gasolina", ha añadido.

También se ha mostrado de acuerdo con la propuesta de los populares el portavoz de IU, Gaspar Llamazares, pese a las dificultades que conlleva y a entablar negociaciones para evitar que se reproduzca la "frustración" de la legislatura pasada cuando el proyecto de ley sobre Transparencia decayó y no llegó a tramitarse.

En este sentido, la presidenta de Foro, Cristina Coto, ha apuntado que cualquier jurista advierte de que la dispersión legislativa resulta negativa por lo que se ha mostrado de acuerdo unificar las iniciativas para impulsar una norma "más eficaz".

En la misma línea se ha pronunciado el portavoz de Ciudadanos, Nicanor García, cuyo grupo someterá a votación en el pleno del próximo viernes su proposición de ley para reforzar la Inspección de Servicios del Principado con lo que, una vez aprobada la toma en consideración, iniciará su tramitación parlamentaria.

"Entonces habrá ya tres leyes tramitándose y estamos dispuestos a sentarnos y a dialogar sobre los elementos comunes entre ellas", ha apuntado el parlamentario de la formación naranja, que solicitará además una prórroga en el plazo de presentación de enmiendas a la iniciativa de Podemos, que acababa el próximo día 2, para dar tiempo así a buscar un acuerdo unánime sobre la tramitación conjunta.