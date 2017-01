"Diputados del no" celebran en el Congreso el regreso de Sánchez

Madrid, 31 ene (EFE).- Los diputados del PSOE que rompieron la disciplina de grupo votando en contra de la investidura de Rajoy, entre ellos José Luis Ábalos, han manifestado hoy su entusiasmo en los pasillos del Congreso con la decisión de Pedro Sánchez de concurrir a las primarias, lo que ha vuelto a evidenciar la división que vive el grupo parlamentario.

"Estoy muy contenta de que haya decidido presentarse, le voy a apoyar desde Galicia todo lo que pueda", ha dicho la gallega Rocío de Frutos, para quien la "polarización es inevitable" en el proceso que vive su partido. "Polarizamos ya estamos", ha admitido la parlamentaria.

La víspera del que será mañana en Castellón su primer acto desde el anuncio de su candidatura el pasado sábado en Dos Hermanas, Sánchez ha mantenido un breve encuentro con algunos de sus diputados afines, a los que ha pedido que trabajen con "normalidad" y "tranquilidad". "La consigna es no entrar en descalificaciones", ha dicho a Efe uno de los asistentes.

En la reunión, que ha durado una media hora y ha tenido lugar en un bar del centro de Madrid, han participado el secretario general de Valencia, José Luis Ábalos; el de Albacete, Manuel González Ramos; el exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, la asturiana Adriana Lastra, la balear Sofía Hernanz, la aragonesa Susana Sumelzo, la castellanoleonesa Luz Martínez Seijo y la gallega Rocío de Frutos.

Los 'sanchistas', que dicen aspirar a que el conjunto del proceso orgánico que se prolongará todo este año sea, sobre todo, un proceso "limpio" -primero con las primarias para elegir al secretario general del PSOE, después con el 39 Congreso Federal y posteriormente con los congresos regionales y provinciales- llaman la atención sobre el hecho de que nadie del entorno de Sánchez haya contestado hoy al número dos del PSOE andaluz, Juan Cornejo, que ayer les acusó de "engañar" con "demagogia" y "falacias".

"La consigna es no entrar en descalificaciones, no contestar y no dar motivos para que nos critiquen por las formas", remarcan desde el entorno del ex secretario general.

Solo el vasco Odón Elorza ha apuntado que Cornejo ayer "no estuvo acertado" y que "le faltó cariño", en alusión a unas declaraciones recientes de Susana Díaz proclamando que "no hay nada más bonito que el cariño en una organización".

También la jueza y diputada independiente del grupo socialista Margarita Robles, que acudirá el sábado a Zaragoza a apoyar públicamente a Pedro Sánchez en el acto que celebrará allí, ha apelado a que las primarias transcurran con "mucha tranquilidad" y "mucha calma", para que sea un proceso "positivo" y "sin descalificaciones".

Convencido de que tiene posibilidades reales de ganar y de que el exlehendakari Patxi López se ha quedado "sin espacio", Sánchez "está llamando a mucha gente" de distintas federaciones, según fuentes de su entorno, de cara a superar dificultades pasadas.

Entretanto, Patxi López -al que Elorza se ha referido hoy como una "copia algo borrosa" de Pedro Sánchez, ante la cual es "mejor quedarse con el original"- ha llamado a su partido a "dejar atrás el 'no es no'" y los "enfrentamientos fraticidas" y ha advertido de que si el 39 Congreso Federal termina siendo un "debate entre pachistas, susanistas y sanchistas será un desastre".

"Tenemos que dejar atrás el 'no es no' y empezar el 'sí es sí al proyecto socialista", ha defendido en los Desayunos de TVE, donde ha asegurado que le "duele que haya gente" en su partido que le acuse de "traición" al ex secretario general Pedro Sánchez.

El coordinador de la ponencia política del 39 Congreso y también diputado Eduardo Madina se ha sumado a las voces que han reclamado hoy respeto entre los candidatos y ha puesto como pauta a seguir el comportamiento de las primarias de 2014 en las que él mismo perdió contra Pedro Sánchez.

Con un grupo parlamentario "deslabazado", según una de sus diputadas más activas, y con las federaciones que han dado su apoyo a Patxi López cada vez más divididas, como la de Baleares y la de Madrid, los socialistas caminan hacia un horizonte incierto a cuatro meses de las primarias.

Algo que para el que fuera presidente del Gobierno Felipe González no resulta "relevante" comparado con las consecuencias que pueda acarrear la política del nuevo presidente de Estados Unidos, Donald Trump. "¿De verdad, de verdad, cree que eso es relevante ahora mismo para mí?", ha respondido González a la pregunta de si se siente más cerca de Susana Díaz para que sea la próxima líder del PSOE.