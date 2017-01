De Pena: "Desde un principio manifesté mi intención de jugar en el Oviedo"

Oviedo, 31 ene (EFE).- El centrocampista uruguayo Carlos de Pena, nuevo jugador del Real Oviedo, ha sido presentado hoy tras incorporarse a los entrenamientos del conjunto carbayón, acto en el que ha dejado claro que su "primera intención" siempre fue venir a Oviedo por su "historia" y por quien está "al frente del club".

"Tenía muchas ganas de venir aquí, desde un principio se lo dije a mi gente y al club. El Real Oviedo tiene jugadores que están deseando hacerlo de la mejor manera y ojalá todos luchemos por conseguir el objetivo", ha señalado el jugador, que ya ascendió el año pasado a la primera división inglesa con el Middlesbrough.

De Pena, aunque ha reconocido que no ha disputado muchos minutos a las órdenes de Aitor Karanka, entrenador del club inglés, ha explicado que ha jugado doce partidos esta temporada y que se encuentra "bien" en lo que a físico se refiere.

"Estoy preparado para sumar desde ya y que el técnico cuente conmigo cuando decida incluirme. No he hablado a nivel táctico con él, pero sí me ha preguntado dónde me siento más cómodo jugando y me ha instado a trabajar, porque hay exigencia en cada entreno", añade el uruguayo, que puede jugar, afirma, "tanto en banda como en el medio".

El centrocampista, que se define como un jugador "intenso" al que le gusta ayudar tanto en ataque como en defensa, es consciente de la "igualdad de la categoría" y ha abogado por ir partido a partido, algo que ya hizo la temporada pasada y le sirvió un ascenso.

En lo personal, el futbolista ha confesado que uno de los objetivos de todo jugador sudamericano que quiere jugar en Europa es hacerlo en España, fútbol que además se "adapta" mejor a sus características como jugador que el inglés.

"En Inglaterra se juega más a balones largos y prima lo físico, aquí en España el balón va más por abajo y se intenta asociar. He tenido muchos compañeros españoles en el Middlesbrough y me han hablado muy bien de este fútbol, es el estilo que más me gusta y ojalá pueda demostrarlo", ha reconocido el uruguayo.

El mediocentro ha explicado que conocía al club carbayón debido a los jugadores de su país que han jugado en el Oviedo, y ha destacado "la historia" y el "afán de pelea" del conjunto asturiano, en el que espera "sentirse a gusto" jugando al fútbol.