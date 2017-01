SESPA admite errores y reprogramación, pero no manipulación listas de espera

Oviedo, 31 ene (EFE).- El gerente del SESPA, José Ramón Riera, ha afirmado hoy, durante su comparecencia en la comisión de investigación sobre las listas de espera que se celebra en la Junta General, que pudo haber "errores informáticos" o "reprogramaciones, pero "nunca maquillaje ni manipulación" de los datos.

Riera ha sostenido que su experiencia, tras 12 años en los que de manera discontinua ha realizado tareas de gestión, le lleva al convencimiento de que "no hay ningún maquillaje" de las listas de espera, y ha admitido que con una "mejor comunicación" se acabaría con ese "mantra".

Tras mencionar algunos datos sobre el volumen de actividad de la sanidad asturiana, con 5 millones de consultas en atención primaria y casi 80.000 intervenciones, ha considerado que "no es correcto generalizar" a partir de un "caso" particular.

"No existe ningún elemento que me haga pensar que existan privilegios en las listas de espera", ha afirmado Riera, que se ha mostrado "seguro" de que la celebración de comisión contribuirá "a mejorarlas".

Asimismo, ha reiterado que la Administración regional está cumpliendo "escrupulosamente" la normativa sobre la lista de espera estructural y la no estructural.

"No sé las causas por las que no se publicaban", ha respondido a la pregunta de si conoce los motivos por los que las listas de espera no fueron públicas entre mayo de 2014 y septiembre de 2015, periodo en el que ejercía la clínica.

Sobre otros asuntos de la gestión sanitaria, ha expresado su confianza en que al final de la presente legislatura estén adecuados el 80 por ciento de la partida de 380 millones en compra centralizada, ya que existe "margen de mejora" aunque "no se compra mal".

"No puedo pensar que nosotros provoquemos una huelga sanitaria, más bien estamos en lo contrario", ha dicho en el marco de la comparecencia.

En su intervención, Riera ha considerado que es "importante incidir en la educación sanitaria", ámbito en el que ha apuntado que la campaña de vacunación contra la gripe "no ha sido efectiva".

Por su parte, el exgerente del Servicio de Salud del Principado y responsable del área VIII, Tácito Suárez, ha reconocido durante su comparecencia en la comisión que estuvo en la lista de espera del servicio de Urología y que se operó en el HUCA, pero que no le consta que haya recibido "trato de favor" por ser gestor sanitario.

Ha atribuido la no publicación de las listas de espera en 2014-2015 a la implantación de dos sistemas informáticos en el HUCA y Cabueñes, y ha incidido en que, al menos en dos ocasiones, el anterior consejero de Sanidad, Faustino Blanco, informó en la Junta de los motivos por los que no fueron facilitados los datos, cuya explicación "aceptó" el Ministerio de Sanidad.

"Me sabía las listas de espera de memoria", ha aseverado Suárez, que ha añadido que su "maestro" Manuel Matallanes, exgerente del área sanitaria IV, le dijo que había que "dormir con las listas de espera".

Ha subrayado que no vio nunca que existiera "maquillaje" en las listas de espera, sobre las que, a la pregunta de quién ordenó el "apagón" de los datos de las mismas, lo ha atribuido al "sentido común, la prudencia y no trasladar datos inexactos que generaran incertidumbre".

"No creo que haya desgobierno", ha opinado Tácito Suárez, que ha apuntado que "claro que se pueden hacer las cosas mejor".