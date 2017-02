Blanco preveía publicar las listas de espera en breve y niega maquillaje

Oviedo, 1 feb (EFE).- El ex consejero de Sanidad Faustino Blanco ha rechazado que en Asturias exista "maquillaje" en las listas de espera del sistema público de salud, cuyo incremento ha atribuido a una huelga y al traslado de dos hospitales, y ha subrayado que al final de su mandato anunció la inminente publicación de los datos de demora.

El titular de la Consejería de Sanidad en el periodo 2012-2015 ha realizado estas manifestaciones durante su declaración en la última jornada de comparecencias de la comisión de investigación sobre las listas de espera que se celebra en la Junta General.

Respecto a la interrupción de la publicación de los datos de las listas de espera sanitarias ha subrayado que su equipo anunció en la recta final de su mandato que en un tiempo "muy breve" serían publicadas porque "se habían depurado los fallos".

"No puedo admitir que hubiera descontrol o alarma social porque no se ha producido", ha sostenido el ex consejero, que ante las preguntas relativas a la conflictividad laboral que se produjo en la sanidad asturiana en el último trimestre de 2012, resuelta en enero de 2013, ha aseverado que "no hay huelga que ahorre".

Así, ha enfatizado que en su gestión ha tenido que intentar "cómo hacer cumplir" el presupuesto de su departamento al afrontar una reducción de más de 100 millones de euros, que al lograrlo contribuyó a cumplir las cuentas del Gobierno regional y que la comunidad autónoma asturiana "no fuera intervenida".

A la pregunta de si sabe si pudo producirse trato de favor en las listas de espera a cargos públicos, ha respondido que lo desconoce "por completo", si bien se ha mostrado "seguro" de que el sistema público de salud "no funciona por privilegios".

En cuanto a quién decidió en la Administración regional interrumpir la publicación de los datos de las listas de espera sanitarias de manera reiterada se ha remitido al contenido recogido en el "diario de sesiones".

Precisamente en ese punto se ha iniciado el intercambio de reproches entre Blanco y el portavoz de sanidad de Podemos, Andrés Fernández Vilanova, al que el ex consejero ha acusado de estar "lleno de prejuicios" y ha invitado a "superar su visión sindicalizada".

Blanco ha afeado al parlamentario de la formación morada que recurriese a "imprecisiones", le ha dicho que está equivocado, frivoliza, incurre en el desconocimiento, reacciona mal y adopta una imagen fiscalizadora, de manera que mantiene una posición "errónea" con una postura "obstinada y absurda".

Fernández Vilanova ha iniciado su intervención con un reproche al ex consejero al afirmar que la propuesta de la Consejería de Sanidad de retirar el derecho de la libranza en la mañana posterior a una guardia nocturna "no era una provocación sino una declaración de guerra innecesaria".

También ha sostenido que el "resorte" que resolvió la situación de la huelga médica que se produjo en 2012 fue el "paso del tiempo".