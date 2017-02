Educación descarta aplicar una moratoria a los conciertos educativos

Oviedo, 2 feb (EFE).- El consejero de Educación, Genaro Alonso, ha descartado hoy la posibilidad de aplicar una moratoria de un año en la renovación de los conciertos educativos que debe abordarse este año tal y como habían solicitado Podemos e IU ante la anunciada negociación de un pacto de Estado en este ámbito.

En su respuesta en el pleno de la Junta General a una pregunta del diputado del PP David González Medina, Alonso ha garantizado, no obstante, que en el proceso que ahora se abre no se aprobarán nuevos conciertos ni se renovarán "salvo excepciones" aquellos que no cumplan la ratio mínima exigida de alumnos por aula.

Además, ha asegurado que, en aquellos casos en que los que sí haya suficiente demanda de alumnos, el Gobierno se verá "obligado" a cumplir la normativa aún en los casos en que haya centros públicos sin alumnos dado que así lo han establecido reiteradamente los tribunales en sus sentencias.

Según el parlamentario popular, los trabajadores de la enseñanza concertada se ven discriminados respecto a los de los centros públicos y ha rechazado además el planteamiento de Podemos e IU contra unos centros para los que, a su juicio, el Gobierno regional debería aprobar el distrito único para garantizar la libre elección.

Dicha posibilidad ha sido rechazada de forma explícita por el consejero mientras que el parlamentario popular ha defendido los resultados educativos de esta fórmula en las comunidades donde está implantada como se demuestra, ha asegurado, con los resultados que refleja en esos territorios el último informe PISA.