La Junta aprueba iniciar la tramitación de una nueva ley anticorrupción

Oviedo, 3 feb (EFE).- La Junta General ha aprobado hoy por unanimidad la toma en consideración de una proposición de ley de Ciudadanos sobre la Inspección General de Servicios que se convierte así en la tercera iniciativa en materia de transparencia y lucha contra la corrupción que tramita simultáneamente en la Cámara.

La propuesta, que suma al proyecto de ley de Transparencia y Buen Gobierno del Ejecutivo y la proposición de Podemos para crear una Oficina Anticorrupción, pide potenciar la Inspección General de Servicios para mejorar la productividad del sector público y el control sobre la actuación administrativa.

La iniciativa ya había sido registrada en mayo de 2016, pero no fue tramitada ante el criterio en contra mostrado por el Gobierno dado que su hipotética aprobación implicaría un aumento del gasto de 260.000 euros no contemplado en la prórroga presupuestaria.

Tras conocer el dictamen de los servicios jurídicos de la Cámara, Ciudadanos se vio obligado a aceptar que el Gobierno hiciera uso de esa prerrogativa y ha reelaborado el texto con la salvedad de postergar su entrada en vigor hasta el 1 de enero del próximo año para obviar así el argumento presupuestario del Ejecutivo.

No obstante, la tramitación de esta iniciativa está condicionada a la posibilidad de que todos los grupos acepten finalmente la propuesta planteada por el PP de unificar las iniciativas legislativas que se tramitan en materia de lucha contra la corrupción que obtuvo un respaldo mayoritario del resto de formaciones excepto de Podemos que pidió tiempo para estudiarla.

A la espera de que la formación morada dé una respuesta definitiva en la reunión de la Junta de Portavoces del próximo lunes, el diputado morado Enrique López ha advertido hoy de que su grupo prefiere "cuatro leyes bien sistematizadas a una empantanada" como sucedió la pasada legislatura con la Ley de Transparencia.

"No venimos a esta Cámara a buscar acuerdos de mínimos que contenten a los que están lastrados por la corrupción", ha apuntado López tras advertir de que su grupo está abierto a llegar a acuerdos "sobre contenidos más que sobre formatos" dado que no están dispuestos "a maquillar para no cambiar".