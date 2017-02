Odón Elorza acusa a la gestora de "sectarismo" en las ponencias del congreso

Madrid, 5 feb (EFE).- El exalcalde de San Sebastián Odón Elorza, uno de los llamados 'diputados del no' que apoya la candidatura de Pedro Sánchez a las primarias, ha acusado a la gestora del PSOE de actuar con "sectarismo" por no incluir a ningún 'sanchista' entre las 226 personas llamadas a elaborar los documentos del congreso.

En un artículo publicado en su blog con el título "La gestora nos excluye de las ponencias del congreso", Elorza acusa a ésta de "despreciar el pluralismo existente en la familia socialista" por haber dejado fuera de los equipos que redactarán las líneas maestras de las ponencias política y económica y las nuevas líneas estratégicas a todos lo que mantienen una posición pública de apoyo a las tesis de Sánchez.

"¿Y a esto le llaman proceso participativo?", se queja el parlamentario, convencido de que con esa "nueva decisión partidista" la gestora que preside Javier Fernández "se deslegitima a sí misma".

Tras subrayar que en la larga lista de ponentes "abundan los consejeros del Gobierno de Andalucía y representantes de la otra candidatura a las primarias", advierte de que "es para echarse a temblar cuando pensamos en la 'organización' de unas primarias con todas las garantías democráticas".

Los 226 nombres que participarán en la redacción de las ponencias del 39 Congreso Federal que se celebrará el 17 y 18 de junio fueron dados a conocer el pasado viernes en Ferraz por el portavoz de la gestora, Mario Jiménez, y los coordinadores de la parte política, el también diputado vasco Eduardo Madina, y de la económica, el economista independiente, José Carlos Díez.

Elorza, que se pregunta si en la gestora "no son conscientes de que la gravedad de semejante exclusión que no pasa desapercibida para una parte importante de la militancia", apunta que "la voluntad de pacto y de no agresión gratuita que se jacta de practicar hacia el Gobierno de Rajoy, como oposición útil, podría aplicarla al conjunto de la militancia socialista".

"Me temo que la idea que tienen de la democracia interna, de la participación y de la unidad, no es compartida por la mayoría. Para ellos no existimos. ¡Qué oportunidad han perdido!", advierte el diputado.