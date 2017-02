Pereiro dirigirá Sogepsa al quedar desierta la selección de un nuevo gerente

Oviedo, 6 feb (EFE).- El director general de Ordenación del Territorio y Urbanismo, Juan Fernández Pereiro, se convertirá en el nuevo consejero delegado de la sociedad mixta Sogepsa tras quedar desierto el proceso de selección convocado para elegir a un gerente que sustituyese a José María Quirós, que fue destituido en agosto.

La decisión de dejar desierto el procedimiento se ha adoptado por unanimidad de los miembros del consejo de administración que han asistido a la reunión celebrada hoy al considerar que, tras el proceso de preselección llevado a cabo junto a una empresa especializada, ningún candidato respondía al perfil idóneo.

La continuidad de la empresa, que arrastra una deuda de casi 150 millones de euros, está condicionada a la aprobación o no en la Junta General del Principado de una ley que permita convertirla en una sociedad íntegramente pública.

Según Sogepsa, dada la incertidumbre que genera esta circunstancia, el consejo ha optado por acudir a la figura de consejero delegado de la sociedad, prevista en los estatutos de Sogepsa, cargo para el que se ha designado a Fernández Pereiro (Luarca, 1958), que forma parte del consejo de administración y que es trabajador de la empresa desde 1986.

Fernández Pereiro, que compatibilizará el cargo, no retribuido, con su actual responsabilidad como director general, es licenciado en Geografía por la Universidad de Oviedo, diplomado en Gestión Territorial y Urbana y master en Dirección de Empresas Constructoras e Inmobiliarias en la Universidad Politécnica de Madrid.

Entre 2003 y 2011 fue alcalde de Valdés y presidió, de 2007 a 2011, la Federación Asturiana de Concejos (FACC) además de ocupar en dos periodos distintos (1991-1995 y 1999-2003) el cargo de director general de Vivienda y Arquitectura.

El pasado 11 de agosto Quirós fue destituido como gerente "ante los nuevos retos de su conversión en sociedad íntegramente pública" con ocho votos a favor y tres abstenciones del consejo que consideró conveniente esta medida para tener una dirección de perfil diferente y más adecuado para afrontar esta nueva etapa".

Tras ser destituido, el ex gerente requirió en los tribunales una indemnización de 117.554 euros si no se le readmitía en su puesto de trabajo después de que la sociedad fijara inicialmente la cantidad a percibir en 17.971 euros brutos, más las cantidades correspondientes a la nómina, vacaciones no retribuidas y paga extra no devengada.

Además, la consejera de Infraestructuras y presidenta de Sogepsa, Belén Fernández, anunció que su sustituto percibiría un salario que sería un 35 por ciento inferior al que venía percibiendo el anterior director gerente de la empresa (87.000 euros anuales).

Sogepsa ha aplicado a sus diecinueve trabajadores de plantilla una reducción de jornada del 30 por ciento y de la parte proporcional del sueldo a toda la plantilla hasta finales de 2017 y una rebaja salarial -que será permanente- que va del 0 al 27 por ciento en función de los ingresos de cada empleado.