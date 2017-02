Universidad pide financiación por objetivos para evitar "lastre" financiero

Oviedo, 6 feb (EFE).- El rector de la Universidad de Oviedo, Santiago García Granda, ha pedido hoy para la institución académica un modelo de financiación por objetivos que la permita desarrollar la "gran potencia" que posee y que está "lastrada por una financiación que no es todo lo buena que debería de ser".

García Granda ha comparecido en la Comisión de Hacienda de la Junta General relativa al informe definitivo de la Sindicatura de Cuentas sobre la fiscalización de las entidades del sector público autonómico que no forman parte de la Cuenta General del Principado de Asturias, correspondiente al ejercicio 2013.

El rector, que no ha querido hablar de un ejercicio en el que no estaba al frente de la institución académica, ha precisado que el principal problema que tiene la Universidad de Oviedo es que no dispone de una financiación por objetivos, como el que cuentan otras universidades públicas españolas que permita desarrollar todo el potencial que posee.

"Entendemos que la Universidad tiene un potencial muy grande pero ahora mismo está lastrada por una financiación que no es todo lo buena que debería de ser cuando comparamos nuestra institución con las de resto de España", ha subrayado.

A preguntas del Grupo Parlamentario Foro sobre la situación económica actual de la Universidad, el rector ha apuntado que la institución académica tiene una "carencia endémica" de 15 millones de euros de déficit en la nominativa, que no permite actuar "debidamente" en otros proyectos.

Ha explicado que la situación sobre la liquidez y la solvencia de en tesorería se está resolviendo últimamente muy bien con la petición de un crédito de ocho millones de euros que siempre se devuelve al final del año, por lo que, según ha recalcado, "el gasto está totalmente controlado".

"La Universidad, con los fondos que recibe del Principado y de otros recursos propios que capta, es capaz de mantener un nivel bajo de servicios de lo que se entiende que ha de ofrecer una universidad pública en Asturias", ha aseverado.

Otro de los problemas fundamentales a los que se enfrenta la Universidad de Oviedo, según ha destacado su rector, es el relevo generacional del profesorado, para "el que se necesitan fondos", ha apuntado.

"Estamos ante una situación realmente difícil, perdiendo capital humano muy valioso", ha alertado García Granda, que ha dicho que espera que la tasa de reposición "se vaya relajando en los próximos tiempos".