Monteserín ve difícil trasladar el cuartel de la Policía a Capitanía Marítima

Avilés, 7 feb (EFE).- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha advertido hoy de la dificultad de trasladar el cuartel de la Policía Local a la antigua sede de la Capitanía Marítima, actualmente en desuso, tal como defiende el grupo municipal del Partido Popular.

"Eso no lo he valorado, creo que es una propuesta que se mirará, pero en primer lugar no somos titulares de ese edificio y parece difícil, de mano, sin tener la titularidad pretender cambiar las instalaciones de sitio", ha declarado la regidora a preguntas de los periodistas.

El grupo municipal del PP denunció días atrás la falta de espacio suficiente y la precariedad que sufren los agentes de la Policía Local para desempeñar su labor y había propuesto su reubicación en la antigua sede de la Capitanía Marítima.

El concejal del PP Francisco Zarracina anunció que plantearía al Gobierno Municipal la necesidad de elaborar un estudio para el traslado de la Policía Local de donde está actualmente "en precario", en bajos del campo de fútbol Suárez Puerta.

El PP recuerda que esta medida se hizo años atrás por las malas condiciones que reunía su antiguo edificio de la calle de Rivero, pero era una decisión provisional hasta encontrar un emplazamiento definitivo.

En opinión del PP la antigua Capitanía de Marina cumple con todos las condiciones que se necesitan en este caso, ya que el edificio está construido y sólo necesitaría unas obras de adecuación.

La alcaldesa ha declarado a este respecto que, si bien lo mirará, no ve viable la propuesta por el hecho de que el inmueble en cuestión no pertenece al Ayuntamiento de Avilés.