Oviedo exige que los enlaces del HUCA estén construidos este año

Oviedo, 7 feb (EFE).- El pleno del Ayuntamiento de Oviedo ha aprobado hoy por unanimidad una moción de IU que insta al Gobierno regional a ejecutar y poner en servicio este año el enlace entre el Hospital Universitario Central de Asturias y la AS-II, que cuenta con una partida de 4,8 millones en el presupuesto del Principado.

La iniciativa ha salido adelante en la sesión ordinaria del mes de febrero en la que Andrea Álvarez ha tomado posesión de su cargo como concejala de Somos en sustitución de Isabel González Bermejo y en la que el alcalde, Wenceslao López, ha eludido concretar si la Junta de Gobierno aprobará el viernes el presupuesto para 2017.

"El viernes a las trece horas tendrá usted una respuesta", ha contestado López a la pregunta que le ha formulado el portavoz de Ciudadanos, Luis Pacho, al finalizar un pleno en el que además se ha aprobado definitivamente por unanimidad la Ordenanza Municipal Reguladora de la ocupación de los espacios públicos.

También han salido adelante tres iniciativas de IU, entre ellas la relativa a los accesos al HUCA, que no fueron ejecutados ni en 2015 ni en 2016 pese a estar presupuestados por el Principado, una obra que generó polémica al afirmar el portavoz de Podemos en la Junta General, Emilio León, durante el debate de las cuentas de la comunidad autónoma que no era prioritaria para Oviedo.

De "básica y esencial" ha calificado su ejecución tras diez años "paralizada" el concejal de Urbanismo y edil de Somos, Ignacio del Páramo, al que desde los escaños del PP y de Ciudadanos han emplazado a trasladar al portavoz parlamentario de Podemos que a él no le corresponde representar al Ayuntamiento de Oviedo.

Asimismo, el pleno ha aprobado ha aprobado otra moción de IU que reitera el emplazamiento municipal al Principado para que elabore un Plan de Calidad del Aire para la comarca de Oviedo, que incluye a Siero, Llanera y Ribera de Arriba, similar a los de Gijón y Avilés.

También a iniciativa de la coalición ha salido adelante una propuesta para eximir del pago del IBI a hórreos, paneras y cabazos de más de cien años y de bonificar hasta en un 90 por ciento en este tributo a las restantes edificaciones tradicionales del concejo.

La iniciativa se ha debatido después de que el Gobierno regional anunciara la semana pasada que la Comisión de Patrimonio Etnográfico del Principado se reunirá este mes para elaborar un dictamen que permita fijar una definición jurídica para dichas edificaciones ante la polémica abierta por la decisión de algunos ayuntamientos de cobrar a sus propietarios el IBI de estos elementos tradicionales.

Las reformas acometidas a nivel estatal en la Ley de Haciendas Locales y en la del Catastro abrieron la puerta a la posibilidad de cobrar dicho impuesto a los hórreos, definidos como bienes inmuebles en las leyes tributarias estatales y como bienes muebles -por su carácter desmontable- en la Ley de Patrimonio del Principado.

La propuesta de IU, respaldada por sus socios de gobierno de Somos y del PSOE, ha contado con la abstención del PP y de Ciudadanos que han advertido de su ineficacia si no se modifica la vigente ordenanza fiscal dado que, de otra manera, no podrá aplicarse hasta que no se apruebe la correspondiente a 2018.