Médico acusado de facilitar anabolizantes dice que eran para la infertilidad

Avilés, 8 feb (EFE).- El médico acusado de prescribir recetas de anabolizantes que supuestamente después eran facilitados a deportistas para aumentar su rendimiento y capacidad física ha asegurado hoy ante el juez que eran para tratar la infertilidad de un paciente al que atendía ocasionalmente.

En el juicio que se ha celebrado hoy en el Juzgado de lo Penal número 2 de Avilés, también estaba previsto que se sentara en el banquillo la persona acusada de recoger los fármacos en las farmacias y de su posterior distribución, y que afronta un año de cárcel, aunque no se personó en la sala.

Los hechos juzgados ocurrieron entre principios de 2013 y principios de 2015, cuando, según sostiene el Ministerio Fiscal, el médico le prescribió al otro acusado 257 envases de fármacos que contenían sustancias anabolizantes, pese a que éste no tenía diagnosticada ninguna patología que pudiera precisar de tales medicamentos.

El segundo de los procesados procedía entonces supuestamente a entregar las recetas en diferentes farmacias de Avilés, que le dispensaban los fármacos, y posteriormente los facilitaba a deportistas con el fin de aumentar su rendimiento y su capacidad física, con el consiguiente peligro para su vida y su salud, advierte la Fiscalía.

El médico niega que haya dispensado tal cantidad de recetas aunque sí reconoce que se las prescribía, en mucha menor cantidad, al segundo acusado como parte de un tratamiento contra la infertilidad.

Además, sostiene que durante ese tiempo estuvo varios periodos de baja y ha declarado que ha hecho nada ilegal en su vida.

"Me quedan dos años y medio para jubilarme, no tengo antecedentes penales, no he hecho nunca nada ilegal en mi vida", ha declarado el facultativo a la salida del juicio.

La Fiscalía del Principado de Asturias, que considera que los hechos son constitutivos de un delito contra la salud pública, mantiene la petición de un año y medio de prisión e inhabilitación durante 3 años para el médico, y que se le imponga a cada uno de los acusados una multa de 6.480 euros.