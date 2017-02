Somos, IU y Ganemos exigen el desbloqueo de los nuevos accesos al PEPA

Avilés, 8 feb (EFE).- Los grupos municipales de Somos Avilés, IU y Ganemos han presentado hoy una moción conjunta que pide instar al Principado y Ministerio de Fomento a que, "con carácter de urgencia", inicien un proceso de diálogo institucional tendente a desbloquear los nuevos accesos del Parque Empresarial Principado de Asturias (PEPA) con la autovía.

"Las infraestructuras de Avilés tienen todas algo en común, son todas objeto de retrasos y más retrasos por parte de las administraciones responsables de su ejecución, si no es por el Principado es por el Ministerio de Fomento, cuando no por ambas", lamentan las tras fuerzas de izquierdas.

Los tres grupos coinciden en considerar que "en las justificaciones a los continuos bloqueos se ha visto de todo".

"Si las administraciones son del mismo color político se intuye un pacto de no agresión, si las administraciones implicadas son de distinto color político, la culpa es siempre del otro y el resultado para la ciudad es más de lo mismo, décadas perdidas en rifirrafes a los que nadie encuentra justificación, a no ser que sea la justificación para que nuestras obras no avancen", lamentan.

En la opinión de estas tres fuerzas políticas, en ambos casos, tanto el Principado con el Ministerio de Fomento "no parecen demasiado preocupados por el inmovilismo que sufren nuestras infraestructuras, ni parece que tengan demasiada intención de dar un paso al frente que permita su desbloqueo".

A su juicio, los hechos demuestran que el gobierno avilesino no goza del respeto necesario de sus compañeros socialistas en el Principado de Asturias, "ni tampoco lo tenían del Gobierno de España cuando estaba en manos del PSOE, ni, por supuesto, lo tienen ahora del gobierno del Partido Popular".

Por todo lo cual, los grupos municipales de Somos, IU y Ganemos, entienden que es el momento de que Avilés "empiece a ser respetada y deje de ser siempre la gran perjudicada".

Los firmantes de la moción confían en que el acuerdo plenario que se adopte el próximo 16 de febrero cuente con el apoyo de toda la Corporación ya se trata de defender una infraestructura en la que todos coinciden "como estratégica y fundamental para Avilés.