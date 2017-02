Fernández: La unidad lograda por Rajoy es el requisito para ganar en Asturias

Madrid, 10 feb (EFE).- La presidenta del PP de Asturias, Mercedes Fernández, ha subrayado hoy que el principal patrimonio de su partido ha sido la unidad en torno al liderazgo de Mariano Rajoy lograda en los últimos años, una circunstancia que ha considerado un requisito imprescindible para ganar en el Principado.

"Sólo hay una cuestión que puede dar la victoria a la izquierda, que es que el PP no se presente unido a las elecciones", ha señalado Fernández durante la primera jornada del Congreso Nacional del PP que se celebra en Madrid de cara al cónclave que la formación conservadora celebrará en Asturias el próximo 18 de marzo.

A su juicio, el liderazgo ejercido "con solvencia, resistencia y humanidad" por Rajoy ha hecho que en este congreso no tuviera alternativas, además de permitir que se superasen las dificultades de unos años "duros y difíciles" formando "un tándem perfecto con la secretaria general, María Dolores de Cospedal"

"Con los errores que hayamos podido cometer, hemos tratado de lavar nuestras cuentas con la sociedad española y asturiana", ha asegurado Fernández, que ha subrayado que, a día de hoy, el PP tiene "lo que otros no tienen", un liderazgo "sólido y que convence en España y en Europa" y que ha permitido a Rajoy ganar "holgadamente" las dos últimas elecciones generales.

La líder del PP asturiano figura como ponente del documento de Política y Estatutos que se debate en el Congreso junto al vicesecretario de Organización, Fernando Martínez Maillo; los presidentes del PP en Cantabria y Cataluña, Ignacio Diego y Alicia Sánchez Camacho, y el vicepresidente del Senado, Pedro Sanz.

En dicha ponencia, ha afirmado, sigue abierto el debate sobre las enmiendas transaccionales relativas a la acumulación de cargos, un aspecto en el que ha asegurado ser "muy abierta" dado que considera que "no todas las cosas tiene que estar recogidas ni escritas".

En este sentido, ha recordado que, en su caso, es la primera vez que un presidente del PP asturiano no ocupa plaza de senador y que, para tomar esa decisión, no necesitó que esa posibilidad estuviese recogida en ningún estatuto. "Me lo dije yo a mi misma", ha dicho.

No obstante, ha matizado que "hay ocasiones y personas con muy altas capacidades" como la actual secretaria general, María Dolores de Cospedal, -cuya continuidad es la principal incógnita del Congreso- que ha desempeñado "de manera espléndida" y "sin ninguna dificultad" dicho cargo con el de presidenta de Castilla-La Mancha y ahora con el de ministra de Defensa.

Para Fernández, del Congreso del PP en el que Asturias está representada por 65 compromisarios y la diputada por el Principado Susana López Ares ocupa la vicepresidencia primera de la Mesa, debe salir un partido "más moderno, más dinámico, más abierto a la sociedad y con un nivel de participación lo más amplio posible".