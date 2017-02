Foro exige más inspecciones medioambientales en Corvera y más medios

Avilés, 10 feb (EFE).- La presidenta y portavoz municipal de Foro Corvera, Teresa Domínguez, ha instado hoy al alcalde del concejo, Iván Fernández, que exija al Gobierno del Principado mayor labor inspectora por parte de la Consejería de Medio Ambiente, "junto a una mayor dotación de medios técnicos y humanos"

"Necesitamos saber cuál es la calidad del aire que respiramos en Corvera para saber si estamos o no en un concejo con contaminación", ha declarado la edil, que considera que la estación de medición para la que se está buscando ubicuidad, "tiene que proporcionar datos reales".

"Estas estaciones miden el aire tal y como llega a nuestro pulmones, por lo que tienen que situarse donde está la ciudadanía para que sus datos sean útiles", ha precisado.

Foro propone instalar un medidor de calidad del aire en un colegio o en un parque de Las Vegas o de Los Campos "ya que ha de estar en un lugar de concentración de población".

La concejala de Foro ha señalado que la ubicación de la estación de medición de Fertiberia "no proporcionaba datos reales ya que no podemos poner una estación al lado de un tubo de escape de un coche, o dentro de un polígono industrial porque los datos proporcionados no serían representativos".

Además, Teresa Dominguez asegura que el alcalde "tiene que dejarse de discusiones estériles y proporcionar un terreno que cumpla con estas exigencias".