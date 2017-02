El Gobierno cierra el frente común de infraestructuras con la parte social

Oviedo, 10 feb (EFE).- El Gobierno regional ha cerrado hoy con acuerdo en su parte social el documento que concretará el 'frente común' sobre infraestructuras que remitirá al Ministerio de Fomento para que afronte, con plazos y financiación, la conclusión de las principales obras pendientes de ejecutar en Asturias.

El documento ha recibido hoy el visto bueno de los sindicatos, FADE, las Cámaras de Comercio, Asociaciones de vecinos y de consumidores y patronales y centrales del sector del transporte durante la reunión que ha mantenido con estos colectivos la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández.

El texto será trasladado ahora a los grupos parlamentarios de la Junta General del Principado para buscar un acuerdo político que permita sumarlos también al 'frente común' que plantea el Gobierno antes de remitir oficialmente el documento al Ministerio.

El texto pide del Ministerio que fije compromisos presupuestarios y plazos de ejecución para diversos proyectos entre los que figuran como prioritarios la apertura de al menos uno de los túneles de la Variante de Pajares, la elaboración de un Plan de Cercanías ferroviarias y la solución para las interacciones del ferrocarril en las principales ciudades (Oviedo, Gijón, Avilés y Langreo).

Entre los proyectos que figuran también como prioritarios figuran la finalización del trazado previsto para la autovía del suroccidente (A-63), la mejora de las conexiones por carretera con los puertos de Gijón y Avilés así como con la Zalia y la recuperación de la Autopista del Mar entre Gijón y Nantes.

Para el director general de FADE, Alberto González, se trata de unas reclamaciones que concitan el apoyo de una parte importante de la sociedad asturiana dado que "ya es hora de que se concluyan las infraestructuras básicas" en ejecución en Asturias.

No obstante, el representante de la patronal ha advertido de que la finalización de dichas obras es "una condición necesaria pero no suficiente" para impulsar el desarrollo económico de la región.

Por su parte, la representante de UGT, Mar Celemín, ha asegurado que "no se entendería" que todos los grupos políticos de la Junta no se sumaran al consenso en torno a este documento mientras que CCOO ha advertido de que, si el Gobierno central no se compromete con estas demandas, será necesario recurrir a la movilización social.

Para la consejera de Infraestructuras, Belén Fernández, el texto consensuado con diecisiete colectivos "representativos de intereses plurales" tiene "una clara vocación de consenso, no va en contra de nadie y no enfatiza las diferencias que puedan existir sino que lo que concita es unidad".