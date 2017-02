Rodríguez Maniega confirma que optará a presidir el PP de Asturias

Avilés, 14 feb (EFE).- La presidenta local del PP de Avilés, Carmen Rodríguez Maniega, ha anunciado hoy su intención de presentarse como alternativa a Mercedes Fernández en el próximo congreso regional de los populares previsto del próximo 18 de marzo.

"Me gustaría construir una candidatura en positivo, que dé ilusión, no es una crítica a Mercedes Fernández, si no que es un proyecto en el que se une el deseo de cambio de muchos afiliados, por eso mes gustaría convencer con ilusión a todos los afiliados", ha indicado Rodríguez Maniega en declaraciones a Efe.

La presidenta local y ex diputada nacional ya había anunciado semanas atrás que formaba parte activa y trabajaba en una alternativa a Mercedes Fernández, pero hoy ha desvelado que va a ser ella misma la que encabece la candidatura.

La dirigente avilesina ha señalado que anunciará formalmente en la Junta Directiva Regional que se celebra mañana su deseo de pedir avales para conformar una candidatura "que exprese el deseo de cambio de muchísimos afiliados, de cambio para crear este partido ganador que todos queremos en Asturias".

"Si el descontento que existe en Asturias se traduce en votos no tengo la menor duda de que va a ser una candidatura ganadora", ha declarado.

En su opinión, "es un grito unánime que la militancia lo que quiere es, primero ganar elecciones, además que se les tenga más en cuenta y que se recupere la ilusión" y ha indicado que eso cree que es posible porque lo ha visto en el Congreso Nacional del PP.

"Un congreso absolutamente abierto, democrático en el que todo el que quiso pudo opinar, pudo votar y lo hizo con una estrategia absolutamente elogiable por parte de Mariano Rajoy y de los vicesecretarios de permitir a todo el mundo expresarse y trabajar luego para buscar acuerdos", ha recalcado Rodríguez Maniega.

La presidenta local del PP de Avilés ha dicho que eso es lo que quiere para Asturias, "que todos los afiliados puedan hablar y que la unidad y la integración en el partido parta del deseo de los afiliados de cambiar el partido en el que militan".

Rodríguez Maniega era partidaria, al igual que lo fue, ha subrayado, la presidenta del PP madrileño, Cristina Cifuentes, de celebrar un congreso asambleario en Asturias, "pero Mercedes Fernández lo ha descartado", aunque ha recalcado que "habrá un urna en la que se podrán expresar todos los militantes".

Además, ha evitado pronunciarse respecto a la crisis que vive el PP avilesino y ha desligado su candidatura de este problema después de los enfrentamientos que ha mantenido con el portavoz municipal, Carlos Rodríguez de la Torre, han protagonizado varios enfrentamientos, que mantienen dividido al grupo municipal, formado por seis concejales.