Asturias pide que CCAA participen en diseñar políticas de cohesión de la UE

Oviedo, 15 feb (EFE).- El Gobierno asturiano planteará hoy en la reunión de la Conferencia para Asuntos relacionados con la Unión Europea (CARUE) que las comunidades autónomas participen en el análisis de la futura política de cohesión, como se está realizando en algunos estados miembros y en la posible incidencia del Brexit.

Según el consejero de Presidencia del Principado, Guillermo Martínez, procede ampliar la participación de las comunidades a través de un órgano que, ha recordado, se reunirá de nuevo a instancias de la Conferencia de Presidentes después de que no fuera convocado desde el año 2011.

Martínez ha recordado que en septiembre 340 regiones de la UE de 22 estados firmaron una declaración a favor de una política regional fuerte y renovada para después de 2020 y que el futuro Marco Financiero Plurianual (MFP) se concretará a finales de 2017 con la propuesta de la Comisión Europea, y se completará en 2018.

En este sentido, el consejero ha alertado de las consecuencias que puede tener la salida de la UE del Reino Unido tanto por los 9.500 millones de euros que aporta anualmente como por el 'efecto estadístico' que generará a la hora de distribuir las ayudas entre las distintas regiones de los países miembros.

"Queremos analizarlo de forma coordinada con el Estado. No vamos a reclamar una política exterior porque sabemos muy bien donde tenemos nuestros límites. Tenemos ánimo de cooperación y no de confrontación sin pedir nada que no se rija por los principios de lealtad y cooperación", ha añadido.

Por otra parte, el Gobierno regional ha acordado que el consejero de Presidencia represente al Principado en el Consejo Nacional de Protección Civil, un órgano que también volverá a reunirse tras el acuerdo alcanzado en la última Conferencia de Presidentes.