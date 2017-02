Borja Domínguez: "El del domingo es un partido importante, pero no una final"

Oviedo, 16 feb (EFE).- El centrocampista del Real Oviedo Borja Domínguez ha afirmado que el choque ante el Getafe es un partido "algo más importante" al tratarse de un rival directo en la tabla, pero ha asegurado que a estas alturas no se trata de ninguna "final" pese a que, si los azules vencen, superarían al conjunto madrileño en la clasificación.

"Si ganamos, los adelantamos y nos metemos en la pelea, pero no es un partido más importante que el de Miranda de Ebro. Si no hubiéramos ganado allí no llegaríamos con opciones de superar al Getafe ahora. Hay que pensar partido a partido", ha señalado el gallego.

El centrocampista reconoce que el golaverage puede ser importante al final de la temporada, pero afirma que no es algo en lo que piense el equipo ya que "tan sólo estamos empezando la segunda vuelta".

"Lo que tenemos que hacer es pensar en el día a día y hacer todo lo que está en nuestras manos para sumar victorias. Enfrente tendremos a un rival muy duro, con jugadores de calidad que en cualquier momento te pueden marcar la diferencia, y no será un partido fácil", ha comentado el jugador.

Para el vigués el Getafe se ha convertido en un equipo "más trabajado y duro" desde la llegada de Bordarás, pero no considera que vencerlo sea imposible ya que "todos los equipos tienen puntos débiles y nosotros vamos a tratar de dar con ellos".

El propio Borja Domínguez se mostró sorprendido por su titularidad el pasado domingo en Miranda de Ebro, donde jugó en la mediapunta y cuajó un papel importante en la victoria de los carbayones, triunfo que llegaba tras cinco derrotas consecutivas a domicilio.

En esa línea el centrocampista, cedido para lo que resta de temporada, ha explicado que la competencia es algo "con lo que hay que convivir" en el fútbol y que la última decisión, que corresponde al entrenador, ha de ser respetada por todos, razón por la cual aboga por "ponérselo difícil" a Fernando Hierro.

"Recuperar las buenas sensaciones con una victoria era importante para volver a nuestro estadio, donde salimos con mucha intensidad. Tenemos que hacer del Tartiere un campo muy fuerte al que los rivales vengan con miedo", ha comentado.

Los azules, que han trabajado en las instalaciones de El Requexón con la única ausencia de Jonathan Vila, y harán lo propio mañana con la salvedad de que la sesión no será a puerta cerrada -como es habitual los viernes- sino que podrán acudir tanto prensa como aficionados antes de concentrarse el sábado de cara a la visita del Getafe (domingo, 18.00 horas).