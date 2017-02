Estudian en Canarias y Asturias por qué familias no se implican en la ESO

Santa Cruz de Tenerife, 16 feb (EFE).- Dos investigadoras de las universidades de La Laguna y de Oviedo colaboran en un proyecto que desde 2006 ha recabado información de unas 1.400 familias canarias y asturianas para comprender por qué las familias no se implican en la educación de sus hijos al iniciar la enseñanza secundaria.

El estudio lo realizan Beatriz Rodríguez, del Área de Métodos de Investigación y Diagnóstico en Educación de la Universidad de Oviedo, y Esperanza Ceballos, docente adscrita al Departamento de Didáctica e Investigación Educativa de la Universidad de La Laguna especializada en la misma materia.

Beatriz Rodríguez ha realizado una estancia en la Universidad de La Laguna en la que ha indicado, según un comunicado del centro docente, que no hay una única razón para esta falta de implicación, pues hasta Primaria es fácil que una madre acompañe al niño hasta la puerta, pero en Secundaria los hijos demandan más autonomía.

Esto a veces es mal comprendido por las familias, que al creer que sus hijos e hijas son autosuficientes, dejan de implicarse en su realidad escolar.

Además, durante la Secundaria aumenta la presión académica y muchos padres y madres se ven incapaces de implicarse tanto, pues pueden ayudar a sus hijos con la sumas, pero a lo mejor ya no pueden con los logaritmos, explica Rodríguez.

Los centros también deben poner algo de su parte, e intentar integrar a las familias desde primero de la ESO, añade.

La base de datos obtenida en este proyecto tiene la peculiaridad de que se ha recogido la información de los padres y las madres por separado, lo cual ha permitido obtener aspectos diferenciales respecto a otro tipo de investigaciones.

De este modo se ha podido observar que interaccionan con el centro muchos más las madres que los padres y que la participación más frecuente se asocia con aspectos académicos y curriculares.

Los datos manifiestan que la valoración que hacen las familias del profesorado es muy positiva, lo parece muy interesante porque en la Secundaria muchas veces el profesorado manifiesta que no se le valora, que las familias no le respetan "y sin embargo lo que estamos viendo es que no es así".

Un elemento que las expertas consideran que es necesario potenciar es la conciliación de la vida familiar y la laboral, pues su falta constituye una barrera contra la participación de las familias en la vida escolar.

"¿Cómo encontrar huecos para participar cuando los horarios son los mismos?", se cuestiona la investigadora de la universidad ovetense.

Un dato que, si bien no es muy numeroso, es calificado como "alarmante" por Rodríguez Ruiz, es el de padres varones que dicen que no participan en la vida escolar porque no se sienten invitados.

Estos datos de las familias se han obtenido mediante un cuestionario amplio que recoge información sobre cinco factores: relación con el centro escolar, contactos con el profesorado, implicación en las tareas escolares de los hijos, participación de las familias en el centro escolar y apoyo y ayuda del profesorado para las familias.

En Asturias, la Consejería de Educación colabora con este proyecto y promueve acciones específicas en centros escolares para incentivar la implicación de las familias.

Por su parte, en Canarias se está a la espera de los resultados obtenidos por esta política para valorar su aplicación en centros de las islas.

Otra iniciativas que se están desarrollando en Asturias, emanadas de estas investigaciones, es el desarrollo de programas de formación parental impartidos en los propios centros implicando a familias y profesorado.