El Gobierno descarta la propuesta del PP de cobrar entrada en el Bellas Artes

Oviedo, 16 feb (EFE).- El consejero de Educación y Cultura, Genaro Alonso, ha descartado hoy la propuesta planteada por el PP de cobrar entrada por el acceso al Museo de Bellas Artes para obtener fondos que permitan mejorar la financiación de la pinacoteca.

"La mercantilización de la cultura no está en nuestro programa", ha replicado Alonso al diputado del PP Pedro de Rueda en el pleno de la Junta General después de que el parlamentario popular defendiese esta posibilidad que ya se da en museos similares como los de Bilbao o Sevilla y en otros como el Prado o el Louvre.

El consejero ha recordado que la propuesta de cobrar entrada ya fue planteada por el PP en la Junta de Gobierno del Centro Regional de Bellas Artes que gestiona el museo, y en la que participa también el Ayuntamiento de Oviedo, y que fue rechazada por dicho órgano.

No obstante, Alonso, que ha cifrado en 1,4 millones de euros la aportación anual del Principado al Bellas Artes, se ha mostrado de acuerdo en buscar vías complementarias de financiación para un equipamiento cultural "de lujo" que se ha situado "en el buen camino" tras su ampliación y que recibió 90.000 visitantes en 2016.

Por su parte, De Rueda ha lamentado la "nula" promoción turística de un museo que, ha subrayado, lleva desde 2011 sin adquirir fondos artísticos por falta de presupuesto y que actualmente carece de conservador en su plantilla frente a los tres que tiene, por ejemplo, el Museo de Bellas Artes de Bilbao.

"Entre la supervivencia y la excelencia hay un trecho que recorrer", ha apuntado el diputado popular antes de defender que el cobro de entradas -con exenciones para colectivos y con días y horarios gratuitos- no supone restringir el acceso a la cultura.

En este sentido, ha defendido que, como se ha demostrado en otros equipamientos culturales, el cobro de una entrada "asequible y no disuasoria" no reduce la afluencia a los museos que la aplican dado que su éxito se basa "en la calidad y en la capacidad de comunicación" y no en que se pague por el acceso siempre que la recaudación se destine a mejoras en la propia instalación.

En relación con este equipamiento, el consejero de Presidencia, Guillermo Martínez, ha avanzado también que el Gobierno regional ha adjudicado ya de forma provisional el contrato del servicio de vigilancia para los tres museos dependientes del Principado (Bellas Artes, Arqueológico y Barjola).

El contrato se licitó para un periodo de seis meses tras el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Ayuntamiento de Oviedo para que el Centro Regional de Bellas Artes asuma la gestión de la seguridad de la pinacoteca ovetense de la que el Principado pagará las dos terceras partes y la institución local el resto.

El contrato prevé que la empresa adjudicataria aporte ocho vigilantes de seguridad de los que cuatro prestarán servicio de forma integral y durante 24 horas todos los días del año en el Bellas Artes y los restantes se distribuirán entre los otros dos equipamientos culturales.

Para el parlamentario popular, el incremento de la superficie del Museo de Bellas Artes tras su ampliación y del número de visitantes haría necesario incrementar la seguridad que venía contratándose hasta ahora dado que el número de vigilantes se mantiene.

Por otra parte, y a preguntas del diputado de Foro Pedro Leal, el titular de Educación ha señalado que su departamento aún no ha tomado una decisión sobre si la gestión del Museo Etnográfico de Grandas de Salime se llevará a cabo directamente desde la Consejería o si se encomendará a la sociedad pública Recrea.

Alonso ha garantizado que la responsabilidad técnica desde el punto de vista museístico recaerá "siempre" en el Principado y que los trabajadores del equipamiento serán subrogados en cualquier caso sin que se descarte aplicar también esta posibilidad al máximo responsable del museo, que tiene un contrato de alta dirección.