Coto critica al Gobierno por el estado de las pinturas murales de Santullano

Oviedo, 18 feb (EFE).- La presidenta de Foro, Cristina Coto, ha criticado hoy al Gobierno de Asturias por el estado en el que se encuentran las pinturas murales de la iglesia de Santullano, en Oviedo, que, a su juicio, "es el ejemplo más elocuente de la falta de compromiso de Javier Fernández con el Prerrománico, uno de los mayores patrimonios artísticos de la región".

Coto ha realizado estas declaraciones a los periodistas tras visitar la Iglesia Prerrománica de Santullano, acompañada del diputado regional Pedro Leal.

Para la portavoz de Foro en la Junta, "es igualmente urgente resolver el problema del tráfico, algo que se el tripartito de Oviedo es incapaz de abordar y que se ha convertido en una especie de entretenimiento para el Consistorio".

Recuerda que su partido ya propuso una solución a través de la eliminación de la mediana y corriendo al máximo el talud de la fábrica de armas, lo que permitirá ganar al menos 15 metros.

En todo caso, ha añadido, que no se trata solo de Santullano al igual que no se trata solo de falta de medios, el problema del Prerrománico es "mucho más profundo dado que el Principado lleva años sin política cultural, mas allá de consumir millones de euros en equipamientos que, o están cerrados o no llegaron a abrirse".

"Igualmente no podemos olvidar los fortísimos recortes culturales iniciados ya en tiempos de Areces y que con Javier Fernández, desde 2012 hasta 2016, suman un acumulado de un 54'7%. Así acabaremos viendo cómo se desploma todo nuestro patrimonio", ha subrayado.

Coto ha indicado que como ejemplo se puede recordar que justo este mes se cumple un año que el Gobierno se comprometió a acometer un Plan de Gestión Integral del Prerrománico Asturiano del que nada se sabe, "salvo que en la nueva Ley de Endeudamiento de Javier Fernández se contempla la irrisoria cantidad de 85.000 euros, todo un ejemplo de compromiso cuando, por ejemplo, la situación de las pinturas no es un problema exclusivo de Santullano".

"Si vamos a San Miguel de Lillo ahí están sus pinturas en estado crítico, sin que sepamos nada del 1.743.400 euros anunciados por los socialistas para su restauración", ha aseverado.

Por último, ha dicho que es "necesario preservar y rescatar del deterioro a un bien cuya singularidad mereció su declaración como Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1985 y 1998".