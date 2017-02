Podemos pide auditoría aclarar responsabilidades sobre la obra de la Variante

Oviedo, 19 feb (EFE).- El diputado nacional de Podemos por Asturias Segundo González ha abogado hoy por la necesidad de hacer una auditoría económica y medioambiental de la obra de la Variante ferroviaria de Pajares para "depurar responsabilidades sobre los retrasos de más de ocho años y los sobrecostes de más de 2.500 millones de euros".

En rueda de prensa, González ha subrayado que "hay que tener en cuenta" la investigación que está llevando a cabo la Guardia Civil en el esclarecimiento de supuestos sobornos en la construcción del AVE a altos cargos de Adif.

Ha recalcado que la supuesta estafa que está saliendo a la luz puede ser "la punta del iceberg" sobre las actuaciones en obras como la Variante de Pajares, que no contó en la declaración del impacto ambiental con el pertinente estudio hidrogeológico, según ha recalcado.

A su juicio, la falta de este estudio "es clave para entender los subsiguientes sobrecostes y retrasos por la precipitación en la adjudicación" de la obra del AVE a Asturias

Los grupos parlamentarios confederal Unidos Podemos, En Comú Podem y En Marea han solicitado en el Congreso la comparecencia en Comisión del ministro de Fomento, Íñigo de la Serna, que ayer expresó la "colaboración máxima" del Gobierno con la Justicia en el esclarecimiento de estos supuestos sobornos en la construcción del AVE a altos cargos de Adif.

Fernández ha dicho que "hay que tener en cuenta que el Ministerio de Medioambiente que tenía que incluir en la declaración de impacto ambiental la obligatoriedad del estudio en el año 2002, cuando era ministro Jauma Matas, recientemente condenado por el caso Noos a tres años y nueves mes de prisión mientras que Francisco Álvarez-Cascos ostentaba la cartera de Fomento".

Ha desvelado que desde el año pasado tienen solicitada una vista a la sede de Adif, que espera que se concrete próximamente, con el fin de conocer información sobre los trámites llevados a cabo en esta obra para poder seguir investigando".

También ha anunciado que su Grupo solicitará que el Congreso abra una comisión de Investigación sobre las grandes obras que se han realizado en España en los últimos veinte años para esclarecer porque han sufrido tantos retrasos y sobrecostes.

Por su parte, el diputado autonómico Héctor Piernavieja ha presentado una proposición no de ley ante la Junta General del Principado para la reparación y restauración de los daños medioambientales ocasionados por las obras de la Variante de Pajares en el concejo de Lena y conocer de "verdad" si hubo irregularidades.

Piernavieja ha dicho que su partido acudirá a la reunión organizadas por la consejera de Infraestructuras, Ordenación del Territorio y Medio Ambiente, Belén Fernández, con miembros de los grupos parlamentarios en relación con la posición común sobre las infraestructuras pendientes del Estado en Asturias.

No obstante, el parlamentario de la organización morada ha apuntado que no cree que su partido se adhiera al documento que pretende consensuar la consejera ante la diferencia de criterio sobre la política de infraestructuras, ya que su partido opta por apoyar las cercanías ferroviarias y no por las grandes obras.

Por último, el secretario general de Podemos L.lena, Luis Román, ha abogado por compensar a los vecinos que han sufrido durante más de diez años el "despropósito" con el que se han efectuado las obras de la Variante de Pajares.