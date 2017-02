La madre del niño de la maleta dice que su pareja amenazaba con hacerle daño

Oviedo, 20 feb (EFE).- La madre del niño de veintiún meses cuyo cadáver fue hallado en una maleta en las inmediaciones del apeadero de La Argañosa-Vallobín (Oviedo) en noviembre de 2014 ha asegurado que su pareja se comportaba de una forma violenta y la amenazaba con "hacerle algo" al niño, al que llegó a pegar en varias ocasiones.

La mujer, Fadila C., ha hecho estas declaraciones en la primera sesión del juicio con jurado en el que se enfrenta, al igual que su entonces pareja, David F.V., a una pena de 33 años y medio de prisión.

El Ministerio Público considera que el hombre fue el autor material del asesinato y que la mujer no hizo nada para evitarlo ni auxilió al menor, y atribuye a cada uno de los acusados los delitos de asesinato, maltrato habitual, lesiones y profanación de cadáveres, con la agravante de parentesco.

La mujer, que ha testificado entre sollozos, ha asegurado que sufrió malos tratos por parte del acusado, y que incluso la obligó a prostituirse en Oviedo y en León, donde ambos fueron detenidos el 11 de noviembre de 2014.

La acusada, que ha dicho que no se atrevió a denunciar malos tratos porque David la llegó a amenazar de muerte, ha explicado que la noche en que el niño sufrió la mortal paliza ella no estaba en casa y que no fue hasta su llegada a León cuando se enteró de que ambos estaban en busca y captura por la muerte de su hijo ya que él le había dicho que el menor estaba con su hermana.