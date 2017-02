Monteserín pide el cese del encierro de trabajadores para sentarse a negociar

Avilés, 20 feb (EFE).- La alcaldesa de Avilés, Mariví Monteserín, ha pedido hoy a los delegados sindicales que mantienen un encierro de protesta desde el pasado jueves en el Ayuntamiento que depongan su actitud como paso previo para sentase a negociar sus reivindicaciones.

"Hay una propuesta del Gobierno sobre la mesa y otra propuesta de ellos y lo lógico sería sentarse a hablar en torno a esas propuestas en una situación normalizada, pero mientras haya un encierro no hay situación normalizada", ha declarado la alcaldesa, que ha animado a los delegados sindicales a que salgan de esa situación.

Las organizaciones sindicales solicitan la paralización del proceso de selección de 6 auxiliares administrativos, previsto para el próximo 22 de abril y en el que están inscritas 2.000 personas, pero el Gobierno local asegura que está obligado a sacar esas plazas a concurso público.

"La oposición no tiene vuelva atrás, ya tuvo un recurso y una sentencia y no se puede cambiar porque hay que pensar que hay 2.000 personas que aspiran a presentarse y tienen puestas todas sus ilusiones", ha recalcado la alcaldesa, que ha puntualizado que el acceso a la función pública tiene que tener la garantía de la igualdad.

"Eso no lo podemos cambiar por mucho que quisiéramos porque no se ajustaría a lo que está en derecho para la entrada al sector público, por lo tanto eso no se puede parar", ha recalcado Monteserín.

Además del encierro de protesta, continúa en pie la convocatoria de paros de dos horas diarias a partir del próximo día 1 de marzo y por una duración de tres meses.