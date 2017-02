Testigo: maleta con el cadáver del niño no se hubiera hallado sin el desbroce

Oviedo, 21 feb (EFE).- El operario de limpieza que encontró la maleta con el cadáver del niño de 21 meses, por cuya muerte están acusados David F. y la madre del menor Fadila C., ha dicho hoy que la maleta arrojada no hubiera sido descubierta si no se hubiera desbrozado la zona del matorral, que llevaba 10 años sin limpiar.

H.C.B., que realizaba tareas en las labores de mantenimiento de la vía férrea en las proximidades de la zona del apeadero de Feve en el barrio de La Argañosa, ha realizado estas manifestaciones durante su declaración como testigo en la segunda jornada del juicio que se celebra en la sección Tercera de la Audiencia Provincial con jurado en el que David F. y Fadila C. se enfrentan a una pena individual de 33 años y medio de cárcel.

El trabajador ha relatado que se encontró con la maleta cuando realizaba las labores de limpieza, momento en el que le llamó la atención porque era "bastante nueva".

Ha añadido que la abrió, vio que contenía unas mantas, siguió trabajando y al moverla "asomó el pie del niño", momento en el que informó del hallazgo.

Por su parte, la ex novia del acusado David F. ha declarado que puso fin a su relación porque el hombre consumía droga, y ha dicho que interpuso una denuncia contra el que fuera su pareja por un episodio en el que éste "se puso agresivo, pegó un puñetazo en la mesa", lo que hizo que ella se asustara.

También ha indicado que ella pagó el piso en el que los dos acusados vivían en Oviedo, y ha admitido que se quedaba al cuidado del menor cuando David F. se lo pedía.

Entre los testigos que han declarado esta mañana se encontraba un hombre, de religión musulmana, al que Fadira C. le solicitó ayuda en alguna ocasión.

"Me regaló bastante ropa de bebé que ya no valía a su niño", ha relatado el hombre, que ha añadido que así se lo había dicho la mujer, que también le comentó que ella tenía una tienda en Málaga por lo que no le hacía falta la vestimenta para el menor.

Ha revelado que entregó 40 euros a los dos acusados, los cuales se acercaron a su ventana gritando y pidiéndole que les dejara dinero.

Por su parte, J.L.R., hijo de la propietaria del piso en el que David F. y Fadira C. habitaban, ha relatado que la acusada le aseguró que había llevado a su hijo hasta la casa de una amiga que vivía en Gijón.

Ha relatado que notaba "cosas muy extrañas", ya que en el piso no se levantaban las persianas.

"Al niño se le oía llorar todo el día", ha dicho el testigo.

La segunda sesión del juicio se reanudará esta tarde con la declaración de más testigos, tras concluir a las 15:00 horas la sesión matinal que ha comenzado a las 10:00 horas.